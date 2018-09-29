Клепач: ЦБ может возобновить покупки валюты для Минфина до конца года

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Центробанк РФ до конца 2018 года может возобновить покупки валюты для Минфина на внутреннем рынке, текущее решение о моратории на них оправдано. Об этом зампред и главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач сообщил ТАСС в кулуарах Глобального форума конвергентных и природоподобных технологий в Сочи.

"Это [решение о моратории на закупку валюты для Минфина на внутреннем рынке] оправдано, потому что это дополнительный спрос на валюту в условиях снижения курса рубля <...> Я думаю, если ноябрь пройдет спокойно, возобновят [покупку иностранной валюты на внутреннем рынке] до конца года", - сказал Клепач.

По его словам, специфика бюджетного правила "не учитывает того, что даже когда у тебя цена под 70 [долларов за баррель нефти] вместо 40 [долларов за баррель], всегда имеет смысл покупать валюту и наращивать валютные вложения в виде Фонда национального благосостояния, потому что ситуация на валютном рынке может быть совершенно другой".

Ситуация с ключевой ставкой ЦБ

По словам Клепача, предпосылок для очередного повышения ставки рефинансирования Центробанком пока нет, текущее повышение ставок по депозитам - реакция на возросший отток капитала.

"Я надеюсь, что он [ЦБ] не будет так поступать [в очередной раз повышать ставку рефинансирования]. Понятно, его реакция даже не столько на реальное ускорение инфляции, потому что инфляция немного ускоряется, но она все равно в этом году не выйдет за целевой уровень. Это, скорее, реакция на возросший отток капитала и снижение курса рубля", - сказал Клепач.

"Поэтому повышение ставок и по депозитам, которое началось, оно немного, как я понимаю, бегство по оттоку капиталов из банков приостановило. В ноябре, видимо, какие-то санкционные шаги будут предприняты. Надеюсь, они не вызовут большой волны оттока капитала, и в этом смысле условий для повышения ставки не будет", - добавил он.

Банк России 14 сентября впервые почти за четыре года повысил ключевую ставку, подняв ее на 0,25 процентных пункта, до 7,5%. Одновременно ЦБ продлил до конца 2018 года мораторий на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объяснила решения желанием ограничить возросшие инфляционные риски, а также снизить влияние внешних условий на ценовую и финансовую стабильность.

При этом ЦБ отметил, что возобновит регулярные покупки валюты для Минфина с учетом фактической обстановки на финансовых рынках. Кроме того, ЦБ будет проводить покупки валюты и в счет отложенных в этом году операций в течение 2019 года и последующих лет, однако решение об отложенных в этом году покупках валюты будет приниматься после возобновления регулярных покупок для Минфина.