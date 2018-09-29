{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Клепач: ЦБ может возобновить покупки валюты для Минфина до конца года

Зампред Внешэкономбанка ожидает, что такое решение будет принято, если ноябрь на валютном рынке пройдет спокойно
Главный экономист, заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач Сергей Фадеичев/ТАСС
Главный экономист, заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач
© Сергей Фадеичев/ТАСС

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Центробанк РФ до конца 2018 года может возобновить покупки валюты для Минфина на внутреннем рынке, текущее решение о моратории на них оправдано. Об этом зампред и главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач сообщил ТАСС в кулуарах Глобального форума конвергентных и природоподобных технологий в Сочи.

"Это [решение о моратории на закупку валюты для Минфина на внутреннем рынке] оправдано, потому что это дополнительный спрос на валюту в условиях снижения курса рубля <...> Я думаю, если ноябрь пройдет спокойно, возобновят [покупку иностранной валюты на внутреннем рынке] до конца года", - сказал Клепач.

По его словам, специфика бюджетного правила "не учитывает того, что даже когда у тебя цена под 70 [долларов за баррель нефти] вместо 40 [долларов за баррель], всегда имеет смысл покупать валюту и наращивать валютные вложения в виде Фонда национального благосостояния, потому что ситуация на валютном рынке может быть совершенно другой".

Ситуация с ключевой ставкой ЦБ

По словам Клепача, предпосылок для очередного повышения ставки рефинансирования Центробанком пока нет, текущее повышение ставок по депозитам - реакция на возросший отток капитала.

"Я надеюсь, что он [ЦБ] не будет так поступать [в очередной раз повышать ставку рефинансирования]. Понятно, его реакция даже не столько на реальное ускорение инфляции, потому что инфляция немного ускоряется, но она все равно в этом году не выйдет за целевой уровень. Это, скорее, реакция на возросший отток капитала и снижение курса рубля", - сказал Клепач.

"Поэтому повышение ставок и по депозитам, которое началось, оно немного, как я понимаю, бегство по оттоку капиталов из банков приостановило. В ноябре, видимо, какие-то санкционные шаги будут предприняты. Надеюсь, они не вызовут большой волны оттока капитала, и в этом смысле условий для повышения ставки не будет", - добавил он.

Банк России 14 сентября впервые почти за четыре года повысил ключевую ставку, подняв ее на 0,25 процентных пункта, до 7,5%. Одновременно ЦБ продлил до конца 2018 года мораторий на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объяснила решения желанием ограничить возросшие инфляционные риски, а также снизить влияние внешних условий на ценовую и финансовую стабильность.

При этом ЦБ отметил, что возобновит регулярные покупки валюты для Минфина с учетом фактической обстановки на финансовых рынках. Кроме того, ЦБ будет проводить покупки валюты и в счет отложенных в этом году операций в течение 2019 года и последующих лет, однако решение об отложенных в этом году покупках валюты будет приниматься после возобновления регулярных покупок для Минфина.

Теги
РоссияКлепач, Андрей Николаевич
На реконструкцию здания МИД РФ из федерального бюджета выделят еще 1,716 млрд рублей
Речь идет о реставрации фасадов центральной части и правого крыла высотного служебного здания в центре Москвы
Читать полностью