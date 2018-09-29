Бюджетные ассигнования на "Цифровую экономику" могут вырасти на 50 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Совокупные бюджетные ассигнования на реализацию национального проекта "Цифровая экономика" в период 2020-2021 годов могут увеличиться на 50 млрд руб. Проект бюджета на 2019 год и плановые 2020-2021 годы до внесения в правительство предусматривал суммарные бюджетные ассигнования за 3 года в размере 364,45 млрд руб., а в проекте бюджета, который правительство внесло в Госдуму после обсуждения, на это предусмотрена сумма в размере 414,45 млрд рублей (то есть на 50 млрд рублей больше).

Размер предполагаемых бюджетных ассигнований вырос за счет роста нераспределенного резерва - его размер после обсуждения в правительстве был увеличен как раз на 50 млрд руб. (с 345,09 млрд руб. до 395,09 млрд руб., сумма резерва была увеличена на 2020 и 2021 гг.). Теперь предполагается зарезервировать дополнительные ассигнования из федерального бюджета на нацпроект "Цифровая экономика" в размере 94,79 млрд рублей в 2019 году, 125,53 млрд рублей в 2020 году и 174,77 млрд рублей в 2021 году. Решение о распределении этих средств будет предложено правительством при внесении поправок в ходе второго чтения бюджета в Госдуме, отмечается в пояснительной записке к проекту бюджета после обсуждения в правительстве. До обсуждения в кабмине проект бюджета предусматривал дополнительные бюджетные ассигнования в размере 94,79 млрд рублей в 2019 году (то есть сумма не изменилась), 95,53 млрд рублей в 2020 году (увеличение на 30 млрд рублей) и 154,77 млрд рублей в 2021 году (рост на 20 млрд рублей).

В то же время размеры бюджетных ассигнований на конкретные направления по развитию цифровой экономики РФ в проекте бюджета после обсуждения в правительстве не изменились. Национальный проект "Цифровая экономика РФ" включает в себя шесть направлений (федеральных проектов), бюджетные средства могут быть выделены только на три из них, указывается в пояснительной записке.

Наиболее капиталоемким направлением может стать "Информационная инфраструктура": в проекте бюджета на его реализацию в 2019 году закладывают 10 млрд рублей из бюджета, которые планируется потратить на подключение медицинских учреждений к высокоскоростному интернету. В то же время в 2020-2021 годы не предусматривается выделение бюджетных ассигнований по этому направлению.

Направление "Цифровое государственное регулирование" может потребовать по 3,1 млрд рублей из бюджета ежегодно в 2019-2021 годах на развитие и эксплуатацию электронного правительства (всего за 3 года 9,3 млрд рублей). В то же время на федеральный проект "Информационная безопасность" предполагается выделить по 34,7 млн рублей ежегодно (104,2 млрд рублей за 3 года) - эти деньги нужны на субсидии автономной некоммерческой организации "Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ". Что касается направлений по нормативному регулированию цифровой среды, кадрам для цифровой экономики и цифровым технологиям - выделение на них средств из бюджета пока не предусмотрено.

В общей сложности размер бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение национального проекта "Цифровая экономика РФ" (включая шесть федеральных проектов и нераспределенный резерв), согласно проекту внесенного в Госдуму бюджета, в 2019 году может составить 107,9 млрд рублей, в 2020 году - 128,7 млрд рублей, а в 2021 году - 177,9 млрд рублей.

Расходы из Фонда развития

В то же время были скорректированы расходы Фонда развития на проекты в рамках развития цифровой экономики России. Так, например, на внедрение сетей 5G из Фонда развития теперь запланировано 77,8 млрд рублей (ранее предполагалось выделить из фонда 77,6 млрд рублей на создание 5G-сетей в городах с численностью населения более 1 млн человек).

Сумма ассигнований на создание глобальной конкурентной инфраструктуры обработки и хранения данных (создание сети геодезических станций, создание инфраструктуры приема, сбора, хранения, обработки и распространения данных дистанционного зондирования Земли в рамках проекта "Цифровая Земля") может составить 28,6 млрд рублей.

Затраты на обеспечение подвижной радиотелефонной связью автомобильных дорог федерального и регионального значения (обеспечение вызова экстренных служб) планируется сократить с 41,9 млрд рублей до 34,5 млрд рублей.

Вместо статьи расходов на обеспечение покрытия первоочередных объектов транспортной инфраструктуры, включая железнодорожную и автодорожную, сетями связи с обеспечением широкополосной беспроводной передачи данных и голоса появилась статья расходов на покрытие всех утвержденных приоритетных объектов транспортной инфраструктуры сетями связи с возможностью беспроводной передачи данных, необходимой для развития современных интеллектуальных логистических и транспортных технологий. На неё планируется потратить 4,4 млрд рублей.

Также в проекте бюджета появилась новая статья расходов, направленных на обеспечение широкополосного доступа к сети Интернет всех военных комиссариатов. На её реализацию запланировано 3,1 млрд рублей.

На обеспечение функционирования магистральных каналов связи на территории Чукотского автономного округа заложено 6,9 млрд рублей.

С 73,4 млрд рублей до 72,6 млрд рублей сократилась сумма расходов, запланированных на создание сетей беспроводной связи для общественно значимых объектов и спец. потребителей (предварительно сеть LTE 450).

Изначально на подключение к интернету госучреждений в проекте бюджета было запланировано пять статей расходов: на фельдшерско-акушерские пункты - 30,5 млрд рублей, на образовательные учреждения - 85,8 млрд рублей, на федеральные государственные органы и внебюджетные фонды - 15,1 млрд рублей, на региональные органы власти - 8,4 млрд рублей, на органы местного самоуправления - 7,4 млрд рублей. В проекте бюджета, внесенного в Госдуму осталось две статьи: подключение к сети Интернет общественно значимых объектов (медицинских организаций, образовательных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления) - 116,3 млрд рублей, подключение к интернету органов государственной власти и местного самоуправления - 34 млрд рублей.