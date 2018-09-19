Проект бюджета России предполагает планомерный рост доходов и профицита в 2019-2021 годах

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Карамышева/. Минфин России в проекте федерального бюджета на 2019-2021 годы (есть в распоряжении ТАСС) повысил прогноз по доходам и по росту профицита на весь плановый период. Проектировки учитывают продление антироссийской санкционной политики и ответных экономических мер со стороны РФ на протяжении всего прогнозного периода, но не закладывают в прогнозы никаких иных геополитических потрясений и экономических шоков.

В проекте бюджета на 2019-2021 годы Минфин повысил прогноз доходов федерального бюджета в 2019 году до 19,9 трлн рублей с 19,8 трлн рублей, в 2020 году - до 20,1 трлн рублей с 20 трлн рублей, в 2021 году - до 20,9 трлн рублей с 20,5 трлн рублей. Ведомство также повысило прогноз расходов бюджета в 2019 году до 18 трлн рублей с 17,8 трлн рублей, в 2020 году - до 19 трлн рублей с 18,8 трлн рублей, в 2021 году - до 20 трлн рублей с 19,8 трлн рублей.

Минфин сохранил прогноз профицита бюджета РФ на уровне 1,8% ВВП в 2019 году и повысил с 1% ВВП до 1,1% ВВП в 2020 году и с 0,6% ВВП до 0,8% ВВП в 2021 году. По итогам текущего года прогнозируется профицит бюджета на уровне 1,3% ВВП.

Макроэкономические предпосылки

Проект бюджета на трехлетку подготовлен на основе "базового" варианта прогноза социально-экономического развития РФ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, который учитывает продление антироссийской санкционной политики и ответных экономических мер со стороны России на протяжении всего прогнозного периода, а также отсутствие иных геополитических потрясений и экономических шоков, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.

Прогноз основан на предположении о замедлении мирового экономического роста с 3,7% в 2017 году до 3,2% к 2024 году из-за окончания циклической фазы восстановительного роста и нарастающих структурных ограничений в развитых странах, ужесточения глобальных финансовых условий и усиления глобального протекционизма.

В макропрогнозе ожидается, что до конца 2018 года темпы роста ВВП останутся вблизи нынешних уровней и в целом по итогам года рост экономики составит 1,8%.

После адаптации экономики к принятым решениям макроэкономической политики, в частности, повышению НДС, прогнозируется постепенное ускорение темпов роста российской экономики до 3,1% к 2021 году преимущественно за счет опережающего роста инвестиций в основной капитал.

Влияние нефтяных цен

В основу прогноза заложена предпосылка о плавном снижении цен на нефть под давлением быстрого роста добычи нефти в США, постепенного увеличения объемов добычи нефти странами ОПЕК+ и Россией в результате изменения параметров соглашения и сдержанного спроса на сырьевые товары на фоне замедления темпов роста мировой экономики. Прогнозируемое плавное снижение цен на нефть, по оценкам Минфина, снизит доходы бюджета в 2019 году - на 660,7 млрд рублей, в 2020 году - на 610,6 млрд рублей и в 2021 году на 286,2 млрд рублей.

В то же время кратковременные всплески роста цен, связанные с перебоями поставок нефти в крупных странах - нефтепроизводителях (в первую очередь в Венесуэле), будут обусловливать нестабильность рынка энергоносителей.

При этом ожидается, что курс рубля к доллару США вернется к уровням 63,6-63,8 рубля за доллар во второй половине 2019 года и в дальнейшем продолжит ослабляться темпом, близким к инфляционному дифференциалу между Россией и странами - торговыми партнерами.

Доходы бюджета

В 2018-2021 годах прогнозируется рост доходов федерального бюджета в номинальном выражении с 18,8 трлн рублей в 2018 году до 19,9 трлн рублей в 2019 году, 20,1 трлн рублей в 2020 году и 20,9 трлн рублей в 2021 году. По отношению к ВВП доходы будут постепенно сокращаться с 18,5% ВВП в 2018 году и 18,9% ВВП в 2019 году до 18,2% ВВП в 2020 году и 17,7% ВВП в 2021 году.

Такая динамика обусловлена снижением нефтегазовых доходов как в номинальном выражении, так и по отношению к ВВП: с 8,6% ВВП в 2018 году до 6,8% ВВП к 2021 году. Это приведет к снижению доли нефтегазовых доходов в общих поступлениях доходов федерального бюджета с 46,5% в 2018 году до 38,3% в 2021 году, прогнозирует Минфин.

При этом ненефтегазовые доходы федерального бюджета увеличатся с 9,9% ВВП в 2018 году до 10,9% в 2021 году. Их доля в доходах федерального бюджета будет ежегодно увеличиваться с 53,5% в 2018 году до 61,7% в 2021 году.

Кроме того, Минфин незначительно повысил прогноз доходов от приватизации в 2019 году до 13 с 12,2 млрд рублей, в 2020 году понизил до 10,9 с 11,4 млрд рублей. При этом в 2021 году доходы от приватизации не заложены в бюджет.

Доходы от повышения НДС

Дополнительные доходы за счет повышения НДС на 2 процентных пункта на товары, реализуемые на территории РФ и на ввозимые в РФ, по прогнозам Минфина, составят 495,6 млрд рублей в 2019 году. Изменение доходов бюджета в 2019 году за счет повышения ставки НДС на товары, реализуемые на территории РФ, составят плюс 227,1 млрд рублей, а на товары, ввозимые на территорию РФ, - 268,5 млрд рублей, следует из материалов Минфина в пояснительной записке к проекту бюджета.