Проект бюджета России предполагает планомерный рост доходов и профицита в 2019-2021 годах

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Карамышева/. Минфин России в проекте федерального бюджета на 2019-2021 годы (есть в распоряжении ТАСС) повысил прогноз по доходам и по росту профицита на весь плановый период. Проектировки учитывают продление антироссийской санкционной политики и ответных экономических мер со стороны РФ на протяжении всего прогнозного периода, но не закладывают в прогнозы никаких иных геополитических потрясений и экономических шоков.
В проекте бюджета на 2019-2021 годы Минфин повысил прогноз доходов федерального бюджета в 2019 году до 19,9 трлн рублей с 19,8 трлн рублей, в 2020 году - до 20,1 трлн рублей с 20 трлн рублей, в 2021 году - до 20,9 трлн рублей с 20,5 трлн рублей. Ведомство также повысило прогноз расходов бюджета в 2019 году до 18 трлн рублей с 17,8 трлн рублей, в 2020 году - до 19 трлн рублей с 18,8 трлн рублей, в 2021 году - до 20 трлн рублей с 19,8 трлн рублей.
Минфин сохранил прогноз профицита бюджета РФ на уровне 1,8% ВВП в 2019 году и повысил с 1% ВВП до 1,1% ВВП в 2020 году и с 0,6% ВВП до 0,8% ВВП в 2021 году. По итогам текущего года прогнозируется профицит бюджета на уровне 1,3% ВВП.
Макроэкономические предпосылки
Проект бюджета на трехлетку подготовлен на основе "базового" варианта прогноза социально-экономического развития РФ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, который учитывает продление антироссийской санкционной политики и ответных экономических мер со стороны России на протяжении всего прогнозного периода, а также отсутствие иных геополитических потрясений и экономических шоков, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.
Прогноз основан на предположении о замедлении мирового экономического роста с 3,7% в 2017 году до 3,2% к 2024 году из-за окончания циклической фазы восстановительного роста и нарастающих структурных ограничений в развитых странах, ужесточения глобальных финансовых условий и усиления глобального протекционизма.
В макропрогнозе ожидается, что до конца 2018 года темпы роста ВВП останутся вблизи нынешних уровней и в целом по итогам года рост экономики составит 1,8%.
После адаптации экономики к принятым решениям макроэкономической политики, в частности, повышению НДС, прогнозируется постепенное ускорение темпов роста российской экономики до 3,1% к 2021 году преимущественно за счет опережающего роста инвестиций в основной капитал.
Влияние нефтяных цен
В основу прогноза заложена предпосылка о плавном снижении цен на нефть под давлением быстрого роста добычи нефти в США, постепенного увеличения объемов добычи нефти странами ОПЕК+ и Россией в результате изменения параметров соглашения и сдержанного спроса на сырьевые товары на фоне замедления темпов роста мировой экономики. Прогнозируемое плавное снижение цен на нефть, по оценкам Минфина, снизит доходы бюджета в 2019 году - на 660,7 млрд рублей, в 2020 году - на 610,6 млрд рублей и в 2021 году на 286,2 млрд рублей.
В то же время кратковременные всплески роста цен, связанные с перебоями поставок нефти в крупных странах - нефтепроизводителях (в первую очередь в Венесуэле), будут обусловливать нестабильность рынка энергоносителей.
При этом ожидается, что курс рубля к доллару США вернется к уровням 63,6-63,8 рубля за доллар во второй половине 2019 года и в дальнейшем продолжит ослабляться темпом, близким к инфляционному дифференциалу между Россией и странами - торговыми партнерами.
Доходы бюджета
В 2018-2021 годах прогнозируется рост доходов федерального бюджета в номинальном выражении с 18,8 трлн рублей в 2018 году до 19,9 трлн рублей в 2019 году, 20,1 трлн рублей в 2020 году и 20,9 трлн рублей в 2021 году. По отношению к ВВП доходы будут постепенно сокращаться с 18,5% ВВП в 2018 году и 18,9% ВВП в 2019 году до 18,2% ВВП в 2020 году и 17,7% ВВП в 2021 году.
Такая динамика обусловлена снижением нефтегазовых доходов как в номинальном выражении, так и по отношению к ВВП: с 8,6% ВВП в 2018 году до 6,8% ВВП к 2021 году. Это приведет к снижению доли нефтегазовых доходов в общих поступлениях доходов федерального бюджета с 46,5% в 2018 году до 38,3% в 2021 году, прогнозирует Минфин.
При этом ненефтегазовые доходы федерального бюджета увеличатся с 9,9% ВВП в 2018 году до 10,9% в 2021 году. Их доля в доходах федерального бюджета будет ежегодно увеличиваться с 53,5% в 2018 году до 61,7% в 2021 году.
Кроме того, Минфин незначительно повысил прогноз доходов от приватизации в 2019 году до 13 с 12,2 млрд рублей, в 2020 году понизил до 10,9 с 11,4 млрд рублей. При этом в 2021 году доходы от приватизации не заложены в бюджет.
Доходы от повышения НДС
Дополнительные доходы за счет повышения НДС на 2 процентных пункта на товары, реализуемые на территории РФ и на ввозимые в РФ, по прогнозам Минфина, составят 495,6 млрд рублей в 2019 году. Изменение доходов бюджета в 2019 году за счет повышения ставки НДС на товары, реализуемые на территории РФ, составят плюс 227,1 млрд рублей, а на товары, ввозимые на территорию РФ, - 268,5 млрд рублей, следует из материалов Минфина в пояснительной записке к проекту бюджета.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев озвучил планы по повышению ставки НДС в России с 18% до 20% 4 июня 2018 года. Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, его принятие позволит увеличить доход федерального бюджета на 620 млрд рублей, начиная с 2019 года. Тем же законопроектом страховые взносы на обязательное пенсионное страхование для большинства работодателей-налогоплательщиков будут снижены с 26% до 22%. 3 июля законопроект был принят в первом чтении, 18 июля - во втором.
Ко второму чтению в законопроект были внесены уточнения, касающиеся льготных ставок НДС (для некоммерческих организаций, поездки в Крым и т. д.).
Дивиденды госкомпаний
Минфин в документе прогнозирует ежегодный рост доходов бюджета от дивидендов госкомпаний: в 2019 году до 588,2 млрд рублей, в 2020 году до 626 млрд рублей, в 2021 году до 675,1 млрд рублей. По прогнозам Минфина, в 2018 году федеральный бюджет получит по этой статье доходов 278,8 млрд рублей. Соответственно, прирост доходов по этой статье в 2019 году составит 309 млрд рублей, из которых 264,1 млрд рублей дополнительных доходов должно обеспечить принятие решений по ряду крупнейших акционерных обществ о выплате дивидендов не менее 50% от чистой прибыли.
Как сообщалось ранее, акционеры "Газпрома" приняли решение сохранить дивиденды за 2017 год в размере 8,04 рубля на акцию, что в общей сложности составляет 190 млрд рублей (26,6% чистой прибыли по МСФО). Таким образом, выплаты остались на уровне 2016 года, хотя Минфин настаивал на дивидендах для госкомпаний на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО.
В июне 2018 года замминистра финансов РФ Илья Трунин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщил, что правительство предложило ввести для "Газпрома" повышающий коэффициент при расчете НДПИ в период с 1 сентября по 31 декабря 2018 года. В результате в бюджет поступят дополнительные 72 млрд рублей, что компенсирует недополученные дивиденды компании за 2017 год.
Счетная Палата (СП) в своем заключении на исполнение бюджета за 2017 год рекомендовала правительству минимизировать индивидуальные решения об уменьшении размера выплат. По данным СП, по сравнению с 2016 годом поступление от дивидендов в 2017 году уменьшилось на 667,6 млрд рублей, или в 3,7 раза, до 251,3 млрд рублей.
Расходы бюджета
В 2018-2021 годах прогнозируется снижение общего объема расходов федерального бюджета с 17,2% ВВП в 2018 году до 16,9% ВВП к 2021 году. При этом объем условно утвержденных расходов составит 475,3 млрд рублей (2,5% к общему объему расходов) в 2020 году и 1 трлн рублей (5% к общему объему расходов) в 2021 году.
Снижение доли общего объема расходов федерального бюджета к объему ВВП обусловлено более высокими темпами роста ВВП по отношению к темпам роста номинального объема расходов и более умеренным ростом доходов по отношению к ВВП.
Финансирование нацпроектов
Общий объем финансирования реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ в 2019-2024 годах составит 13,11 трлн рублей, говорится в пояснительной записке. В частности, на нацпроект "Демография" будет направлено 2,9 трлн рублей, на "Здравоохранение" - 1,34 трлн рублей, на "Образование" - 688 млрд рублей, на " Науку" - 387 млрд рублей, на "Культуру" - 100 млрд рублей, на "Экологию" - 636 млрд рублей. Кроме того, на "Жилье и городскую среду" будет направлено 876 млрд рублей, "Безопасные и качественные дороги" - 1,24 трлн рублей, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - 395,4 млрд рублей, "Международную кооперация и экспорт" - 891 млрд рублей, "Производительность труда и поддержка занятости" - 74 млрд рублей, "Цифровую экономику" - 1,1 трлн рублей.
Комплексный план развития магистральной инфраструктуры обойдется бюджету за шесть лет в 2,3 трлн рублей.
При этом финансирование нацпроектов и входящих в их состав федеральных проектов за счет федерального бюджета составит в 2019 году - 1,7 трлн рублей, в 2020 году - 1,8 трлн рублей, в 2021 году - 2,1 трлн рублей. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов в 2019-2021 годах составит 5,55 трлн рублей.
В документе отмечается, что в рамках 12 нацпроектов будет утверждено 67 федеральных проектов и комплексный план развития инфраструктуры. Часть средств на их реализацию была предусмотрена в рамках приоритетных проектов, дополнительно предполагается направить 8 трлн рублей за 2019-2024 годы.
Госдолг и программа займов
Согласно проекту бюджета на трехлетку, Минфин понизил прогноз объема госдолга в 2019 году до 12 с 15,9 трлн рублей, в 2020 году - до 14 с 17,8 трлн рублей, в 2021 году - до 15,7 с 19,8 трлн рублей.
Минфин в 2019-2021 годах может ежегодно размещать евробонды на сумму до $3 млрд, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета РФ на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. "В 2019-2021 годах планируется размещение облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации на международных и российском рынках капитала в объеме до $3 000,0 млн ежегодно", - говорится в документе.
При этом Минфин планирует выкупить в 2019 году евробонды на сумму до $4 млрд.
Также Минфин планирует разместить в 2019 году облигации федерального займа (ОФЗ) на 2,47 трлн рублей, на 2,42 трлн рублей в 2020 году и на 2,6 трлн рублей в 2021 году. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на погашение ОФЗ, в 2019 году составит 720,2 млрд рублей, в 2020 году - 579,7 млрд рублей, в 2021 году - 984,5 млрд рублей.
Пополнение и использование ФНБ
Минфин планирует увеличение средств Фонда национального багосостояния (ФНБ) в 2019 году до 7,8 трлн рублей, в 2020 году - до 11,37 трлн рублей, в 2021 году - до 14,18 трлн рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета. Таким образом, объем ФНБ на конец 2021 года составит 12% ВВП РФ. На конец 2018 года этот показатель составит 3,8% ВВП, 2019 - 7,4% и на конец 2020 - 10,3% ВВП РФ.
Как заявлял ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, Минфин будет разрабатывать подходы к вложению средств фонда в 2019 году, когда он достигнет порога инвестирования. По словам первого вице-премьера, инвестирование средств ФНБ в российскую экономику может привести к ослаблению бюджетного правила из-за нагрузки на курс рубля, поэтому Минфин рассматривает разные варианты, в том числе поддержку экспорта, то есть компаний, которые покупают российскую продукцию.
Ранее Минэкономразвития внесло предложение расширить возможности инвестирования средств ФНБ за рубежом. По словам главы ведомства Максима Орешкина, предложение нашло поддержку у президента РФ.
Минфин отмечает, что средства ФНБ в 2019-2021 годах не будут использоваться на финансирование дефицита бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ. Из ФНБ в 2019-2021 годах будет направлено 11,4 млрд рублей на софинансирование пенсионных накоплений: в 2019 году - 4,4 млрд рублей, в 2020 году - 3,7 млрд рублей, в 2021 году - 3,3 млрд рублей.