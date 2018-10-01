В Думе считают вредным подходом принудительное подключение к накопительной системе пенсий

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы, замсекретаря генсовета "Единой России" Ольга Баталина считает, что принудительное подключение граждан к накопительной пенсионной системе усугубит ситуацию с отсутствием доверия в этой области и будет вредным с точки зрения интересов граждан.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что Минфин и Банк России выбрали механизм включения граждан в новую накопительную пенсионную систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). По данным издания, подключение граждан к новой системе будет основываться на 158 статье Гражданского кодекса РФ "Форма сделок", согласно третьему пункту которой, молчание признается выражением воли совершать сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон. По информации РБК, избранный механизм фактически означает автоматическое подключение граждан к отчислению средств в индивидуальный пенсионный капитал, однако, по информации одного из источников, граждан обязаны будут проинформировать о подключении к ИПК. По его словам, задача информирования работников может быть возложена на работодателя.

Комментируя в понедельник журналистам эту публикацию, Баталина отметила, что создание устойчивой накопительной пенсионной системы "не вызывает сомнений".

По ее словам, "есть два конкурирующих подхода, как обеспечить участие в ней граждан". Первый подход, пояснила парламентарий, заключается в том, что по умолчанию всех подключают к пенсионной накопительной системе и дают право заявлением выйти. "Это удобный для государства, но вредный для людей подход", - убеждена она. "Пройдет немало времени пока каждый поймет, что с его зарплаты начали уходить платежи в накопительную систему, и решит, хочет ли он этого, и возлагать все информирование на работодателей в этом вопроса безответственно", - считает Баталина.

Другой подход, продолжила депутат, противоположный: "для того, чтобы стать участником накопительной системы, надо будет написать заявление". "Здесь тоже возникает проблема информирования, но, на мой взгляд, это честный подход", - считает она.

"Главное, чего катастрофически не хватает пенсионной системе, - это доверия. И принудительная накопительная пенсия его точно не укрепит, а только усугубит ситуацию", - убеждена Баталина.