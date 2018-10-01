Минтруд не видел итоговый вариант законопроекта по индивидуальному пенсионному капиталу

1 октября издание РБК со ссылкой на источник сообщило о том, что Минфин и Банк России выбрали механизм включения граждан в новую накопительную пенсионную систему ИПК. Подключение граждан к новой системе будет основываться на 158 статье ГК РФ "Форма сделок", согласно третьему пункту которой, молчание признается выражением воли совершать сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон. По информации издания, избранный механизм фактически означает автоматическое подключение граждан к отчислению средств в ИПК.

Ранее первый зампред Банка России Сергей Швецов сообщал, что финальная встреча ЦБ РФ и Минфина с ВЭБ по поводу формата участия в ИПК "молчунов" пройдет 24 сентября. По его словам, базовое решение об участии "молчунов" в ИПК уже было принято, а на встрече планировалось обсуждение статуса этих счетов.

ЦБ и Минфин разработали концепцию об ИПК в 2016 году, она предполагает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет осуществлять сам работник, отчисляя на это 6% своей зарплаты, с возможностью изменить ставку взносов и отказаться от их уплаты.