Трамп назвал историческим достижением сделку США, Канады и Мексики на $1,2 трлн

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп назвал историческим достижением заключение сделки между США, Канадой и Мексикой на $1,2 трлн, которая заменит Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

Новое соглашение под названием USMCA (США - Мексика - Канада), по его словам, является "важнейшей сделкой, которую заключила к данному моменту" администрация Белого дома. "Для меня большая часть заявить, что мы успешно закончили переговоры над совершенно новой сделкой, которая отменяет и заменяет NAFTA", - заявил американский лидер в ходе выступления в Белом доме в понедельник.

Он также отметил, что планирует "подписать соглашение в конце ноября". "После чего я направлю его на утверждение в Конгресс, где в теории не должно возникнуть никаких проблем, но все, что отправляется на утверждение в Конгресс, может стать проблемой", - сказал глава Белого дома. Он также подчеркнул, что возможность торговать с США является привилегией, отметив, что Китай и страны Европы не должны принимать такую возможность за должное.

В воскресенье Соединенные Штаты, Канада и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре. С субботы в Оттаве проходили консультации по перезаключению NAFTA между Канадой и США. Американцы поставили условие канадцам, что переговоры должны завершиться до 1 октября, после чего соответствующие документы должны быть переданы американскому Конгрессу на рассмотрение.

По требованию президента США Дональда Трампа в 2017 году стороны начали переговоры о перезаключении NAFTA между Канадой, США и Мексикой на новых условиях. Соединенные Штаты и Мексика договорились в августе.