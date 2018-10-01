США введут пошлины на машины из ЕС, если торговые переговоры не увенчаются успехом

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты введут таможенные пошлины на поставляемые ЕС автомобили, если двусторонние торговые переговоры не увенчаются успехом. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме.

Трамп добавил, что американская сторона сохранит таможенные пошлины на импортируемые из Канады и Мексики алюминий и сталь.

Ранее стало известно, что США и ЕС договорились начать работу над отменой взаимных пошлин и торговых барьеров, а также над созданием рабочей группы по решению вопросов в торговой сфере и оценке существующих тарифов. Евросоюз согласился увеличить импорт из Соединенных Штатов сжиженного природного газа и сельскохозяйственной продукции, в частности соевых бобов.

25 июля председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер провел в Вашингтоне переговоры с Трампом, по итогам которых заявил, что в ЕС согласны с позицией Соединенных Штатов по ряду вопросов и считают, что многое в торговых отношениях необходимо поменять. В частности, Юнкер сообщил, что стороны договорились "не вводить новые тарифы до тех пор, пока идут переговоры".

Минторг США в июне по указанию Трампа объявил о начале расследования, призванного определить, создают ли угрозу американской национальной безопасности поставки в страну автомобилей и комплектующих из других государств. Администрация Трампа рассматривает возможность введения 25%-ных пошлин на поставляемые в США автомобили из Европы.

"Сейчас у нас идут успешные переговоры. Посмотрим, что из этого получится. Кто знает? <...> Посмотрим, у меня есть ощущение, что мы добьемся успеха", - отметил президент.

"К примеру, если нам не удастся заключить сделку с ЕС, то мы ... введем таможенные пошлины на автомашины. Соединенные Штаты будут [за счет этого] вносить в казну миллиарды и миллиарды долларов. Разве это плохо?" - сказал он.

"Тарифы сохраняться до тех пор, пока Мексика и Канада не начнут справедливую и взаимную торговлю", - сказал он. Трамп также отметил, что новое соглашение USMCA (США - Мексика - Канада) является выгодным для всех сторон.

В воскресенье Соединенные Штаты, Канада и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре. С субботы в Оттаве проходили консультации по перезаключению NAFTA между Канадой и США. Американцы поставили условие канадцам, что переговоры должны завершиться до 1 октября, после чего соответствующие документы должны быть переданы американскому Конгрессу на рассмотрение.

По требованию президента США Дональда Трампа в 2017 году стороны начали переговоры о перезаключении NAFTA между Канадой, США и Мексикой на новых условиях. Соединенные Штаты и Мексика договорились в августе.

Также по инициативе Трампа США в последние несколько месяцев предприняли ряд существенных протекционистских мер для изменения баланса в международной торговле в свою пользу. В марте Соединенные Штаты начали вводить пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%), предоставив ряду стран отсрочку. С 1 июня ограничительные меры вступили в действие и в отношении Евросоюза, Канады и Мексики, ближайших экономических партнеров США.