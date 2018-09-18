Трамп на тропе торговой войны

Америка несет убытки во всех торговых сделках, сталелитейная и алюминиевая промышленность уничтожены, а выгоду из всего этого извлекают как враги, так и друзья Вашингтона. Такую мрачную картину рисует президент США Дональд Трамп, чья программа "Сделаем Америку снова великой" подразумевает возрождение экономического величия Штатов. Как глава Белого дома намерен исправить ситуацию, начав торговую войну, — в материале ТАСС.
Трампа беспокоит отрицательный торговый баланс США
В 2017 году дефицит торгового баланса вырос на 12,1% и составил $566 млрд (экспорт — $2,3 трлн, импорт — $2,9 трлн). Из них $375,2 млрд приходится на Китай, $151,4 млрд — на Европейский союз, $71,1 млрд — на Мексику, $68,6 млрд — на Японию. По мысли Трампа и его команды, если страна импортирует больше, чем экспортирует, это подрывает экономический рост, а значит, препятствует появлению новых рабочих мест, дополнительных доходов и налоговых поступлений.
Избавиться от дефицита Трамп обещал еще до переезда в Белый дом. В сентябре 2016 года его помощники Питер Наварро (будущий советник Белого дома по вопросам торговли) и Уилбур Росс (будущий министр торговли) подготовили план экономической политики, который включал в себя: 1) сокращение налогов, 2) снижение ограничений на добычу энергоносителей, 3) снижение дефицита торговли. Первые два пункта из этого плана уже выполнены, к третьему Трамп приступил только сейчас.
Изменить торговый баланс Белый дом намерен с помощью пошлин и квот
В соответствии с разделом 201 Закона о торговле от 1974 года, президент США может вводить временные ограничения на импорт, в том числе путем повышения таможенных пошлин или введения квот в случае, если возросшие объемы импорта наносят или создают угрозу нанесения ущерба отечественным производителям. Это стандартные меры для политики экономического протекционизма, главным сторонником которого в Белом доме считается Уилбур Росс — экс-предприниматель и давний партнер Трампа, сделавший себе состояние на скупке и перепродаже банкротившихся сталелитейных предприятий. Сам Трамп также неоднократно критиковал "одностороннюю и нечестную" торговлю — в первую очередь с Китаем, зацикленность на котором давно стала объектом для шуток.
Введение новых пошлин и квот на товары идет в фарватере программы импортозамещения Buy American and Hire American ("Покупай американское и нанимай американцев"), которую президент США утвердил весной 2017 года. Ее смысл — вернуть в США производства и рабочие места, которые утекли за рубеж в эпоху глобализации на рубеже 1970–1980-х.
Первый удар был нанесен по импорту стиральных машин и солнечных батарей
В конце января 2018 года администрация США установила пошлину на ввоз солнечных батарей на уровне 30% в течение первого года (спустя четыре года она должна опуститься до 15%). Тариф на ввозимые в страну стиральные машины на первые 1,2 млн штук составил 20%, на все остальные сверх этого количества — 50% в течение первого года. На третий год ставка уменьшится до 16 и 40% соответственно.
Последствия этих мер ощутили на себе не только Китай с Южной Кореей (главные экспортеры солнечных батарей и стиральных машин), но и американские потребители — в связи с новыми тарифами цены на товары поползли вверх.
Второй удар пришелся по стали и алюминию
Вопрос об ограничении на импорт алюминия и стали начал прорабатываться еще год назад. В середине февраля 2018-го минторг США предложил Трампу ряд протекционистских мер против зарубежных поставщиков. 1 марта президент заявил, что размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, поставляющих эту продукцию в США. По данным NBC, это решение он принял в приступе гнева, не выслушав советников. Более того, он пригрозил ввести налог на машины из Евросоюза, если тарифы для американских компаний в Европе продолжат расти.
Указ о введении пошлин для всех стран, кроме Канады и Мексики, с которыми продолжаются переговоры по Соглашению о свободной торговле (NAFTA), был подписан 8 марта и вступил в силу 23 марта. Кроме того, тарифы временно не вводились на продукцию из Австралии, Аргентины, Бразилии, Республики Корея, а также из стран Евросоюза.
31 мая министр торговли Уилбур Росс заявил, что с 1 июня США вводят пошлины на сталь и алюминий из ЕС, Канады и Мексики. По словам чиновника, с ними не удалось достичь "договоренностей для решения проблем национальной безопасности, связанных с импортом".
С этого началась глобальная торговая война
Торговая война — это такая ситуация, при которой для защиты национальной экономики страны начинают использовать друг против друга различные барьеры: квоты, пошлины, нетарифные ограничения и т.д. Партнеры США дали понять, что готовы ответить на действия Вашингтона:
• Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выразил Трампу протест и пообещал принять в отношении США европейские контрмеры в соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО). Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль потребовал от ЕС решительной реакции на новые пошлины, а канцлер Австрии Себастьян Курц — жестких контрмер. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что от новых пошлин проиграют все страны. В ответ на действия США Евросоюз может ограничить импорт мотоциклов Harley-Davidson, джинсов Levi’s и бурбона. По словам источника ТАСС в институтах ЕС, пошлины на сталь и алюминий окончательно похоронят проект создания зоны свободной торговли между ЕС и США (TTIP);
• Республика Корея пообещала принять ответные меры, Китай заявил о том, что "не будет сидеть сложа руки", экс-премьер Сингапура предупредил о негативных последствиях для всех стран, "которые зависят от торговли и открытости экономик";
• Великобритания выразила Трампу обеспокоенность, но пообещала достичь взаимовыгодного торгового соглашения с США после Brexit.
• Семь стран-участниц Всемирной торговой организации (ВТО) — Россия, Венесуэла, Турция, Норвегия, Швейцария, Индия и Сингапур — раскритиковали решение США по тарифам. Консультации в ВТО в связи с действиями США запросили РФ, Китай, ЕС и Индия.
От тарифов больше всего страдают союзники США
Канада — главный экспортер стали и алюминия в Штаты, Мексика — на четвертом месте по поставкам стали. Согласно оценкам Института мировой экономики Петерсона, в результате введения тарифов они рискуют потерять $3,2 млрд и $1,0 млрд соответственно, а страны ЕС — $2,6 млрд.
Освобожденные от пошлин партнеры США выйдут наибольшими победителями. Импорт из этих стран теперь будет выгоднее и дешевле, а значит на них переориентируются американские потребители.
Для Пекина, главного экономического соперника Трампа, эффект от пошлин будет не столь велик. Китай занимает четвертое место по поставкам алюминия в США и десятое место по импорту стали — американский рынок для китайцев не главный. В КНР производится почти половина всей мировой стали, США неоднократно обвиняли китайцев в демпинге и искусственном поддержании избыточных мощностей по ее выпуску.
По российским металлургам новые тарифы также не ударят, уверены опрошенные ТАСС аналитики. Однако, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эта ситуация "вызывает беспокойство и требует анализа". По словам вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, "определенный ущерб" от новых пошлин возможен, поэтому Москва будет изучать, как на них реагировать. В списке крупнейших экспортеров алюминия в США Россия в 2017 году занимала третью строчку, а стали — девятую.
В США новыми тарифами довольны не все
Трамп считает, что торговые войны — это "хорошо", а побеждать в них легко. Но политику протекционизма, подразумевающую большое участие государства в регулировании торговли, не разделяют многие соратники президента из числа республиканцев. Они, напротив, придерживаются фритредерских позиций, то есть выступают за свободу торговли при минимальном участии государства и низких торговых барьерах.
По словам сенатора Линдси Грэма, от экономической войны США и Европы выиграет лишь Китай — поставщик стали и алюминия номер один в мире. Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан считает, что новые пошлины могут навредить налоговой реформе и росту американской экономики. Единства по вопросу пошлин нет даже в самом Белом доме — против инициатив Уилбура Росса и Питера Наварро выступили, к примеру, министр финансов Стивен Мнучин и бывший директор Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кон. Последний уволился сразу после введения пошлин на импорт стали и алюминия.
Настоящими победителями из этой ситуации вышли лишь профильные компании (United States Steel и Century Aluminum), чьи акции выросли на заявлениях Белого дома. При этом ключевые биржевые индексы в США снизились, в результате чего богатейшие люди мира в одночасье потеряли $128 млрд. Крупнейшие американские компании-потребители стали и алюминия (Ford, Boeing, Campbell и т. д.) также могут пострадать из-за повышения цен на сырье.
США и Китай оказались в состоянии крупнейшей торговой войны
Тарифы на сталь и алюминий — лишь часть торговой войны Трампа. 6 июля США ввели пошлины на китайские товары общей стоимостью $34 млрд. В эту категорию вошли автомобили, электроника, промышленное оборудование и другие чувствительные для китайцев статьи экспорта. Данная мера была принята "в свете кражи Китаем интеллектуальной собственности и технологий, а также других несправедливых торговых практик".
Китай ответил зеркально, введя в тот же день пошлины в 25% на товары из США на общую сумму около $34 млрд. Как говорится в опубликованном заявлении Министерства коммерции КНР, введением новых пошлин на китайский импорт США "начали самую большую по своим масштабам торговую войну в истории".
Однако на этом США не остановились. 18 сентября Трамп объявил о введении 10%-ных пошлин на импортируемые из Китая товары на сумму $200 млрд с 24 сентября, а также о намерении ввести дополнительные пошлины в размере $267 млрд, если КНР примет ответные меры.
Артур Громов