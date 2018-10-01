Bloomberg: Netflix позволит зрителям влиять на сюжет сериалов и фильмов

ТАСС, 1 октября. Мультимедийная платформа Netflix, предлагающая фильмы и сериалы в интернете, позволит своим зрителям влиять на ход сюжета фильмов и сериалов. Об этом в понедельник сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что Netflix планирует снять несколько фильмов, при просмотре которых телезрители смогут выбирать линию развития сюжета по собственному вкусу из нескольких предложенных создателями вариантов. Начать реализацию этой идеи планируется до конца года.
Первым проектом станет научно-фантастический сериал "Черное зеркало" (Black Mirror) - зрители смогут повлиять на сюжет одного из эпизодов.
Netflix - компания, которая поставляет главным образом сериалы, демонстрируемые на мультимедийной платформе по платной подписке. Она была основана в 1997 году, с 2013 года производит собственные сериалы с привлечением ведущих режиссеров, а также фильмы и телепрограммы. По данным на январь 2018 года, число подписчиков Netflix достигало 130 млн человек, почти половина которых живут в США. Сервис действует в 190 странах, включая Россию.