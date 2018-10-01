Bloomberg: Netflix позволит зрителям влиять на сюжет сериалов и фильмов

По данным агентства, первым проектом, на который распространится нововведение, станет научно-фантастический сериал "Черное зеркало" (Black Mirror)

ТАСС, 1 октября. Мультимедийная платформа Netflix, предлагающая фильмы и сериалы в интернете, позволит своим зрителям влиять на ход сюжета фильмов и сериалов. Об этом в понедельник сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Отмечается, что Netflix планирует снять несколько фильмов, при просмотре которых телезрители смогут выбирать линию развития сюжета по собственному вкусу из нескольких предложенных создателями вариантов. Начать реализацию этой идеи планируется до конца года. Первым проектом станет научно-фантастический сериал "Черное зеркало" (Black Mirror) - зрители смогут повлиять на сюжет одного из эпизодов.

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