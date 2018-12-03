Мэй заявила Трампу, что США и Великобритания после Brexit смогут заключить торговую сделку

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила президенту США Дональду Трампу, что между двумя странами после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза возможна торговая сделка. Об этом сама Мэй проинформировала британских депутатов, выступая в понедельник в Палате общин.

"Я говорила с президентом Трампом на полях встречи [лидеров G20 в Аргентине]. Я сказал ему, что мы можем на самом деле достичь торговой сделки с США в соответствии с соглашением с ЕС, которое находится на переговорном столе. Мы признали важность деятельности существующих британо-американских рабочих групп, которые обсуждают будущие торговые договоренности и уже добились прогресса в этом направлении", - сказала Мэй.

Лидеры 27 стран ЕС утвердили соглашение с Великобританией об условиях Brexit и политическую декларацию о последующих отношениях с Лондоном. Чтобы это соглашение вступило в силу, оно должно получить одобрение парламентов всех остающихся в ЕС стран, Европарламента и британских законодателей. Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года.

Ранее Трамп заявил, что сделка между Лондоном и Брюсселем может стать препятствием для дальнейшей торговли США и Великобритании.