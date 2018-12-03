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Выход Катара из ОПЕК
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Генсек ОПЕК получил уведомление о намерении Катара выйти организации

Ранее Катар заявил, что выходит из ОПЕК с 1 января 2019 года

ТАСС, 3 декабря. Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо получил уведомление о намерении Катара выйти из организации. Об этом сообщается в понедельник на сайте картеля.

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"Генеральный секретарь ОПЕК <...> сегодня получил письмо от государства Катар с уведомлением о его намерении отозвать свое членство в ОПЕК <...> с 1 января 2019 года", - говорится в пресс-релизе. "Организация уважает решение, принятое Катаром", - указано в сообщении, в котором также выражается благодарность стране за ее поддержу в течение нескольких десятилетий.

Отмечается, что ОПЕК "остается полностью приверженной достижению и поддержанию баланса и стабильности на рынке" посредством деятельности организации и через ОПЕК+.

Катар является членом картеля нефтедобывающих стран с 1961 года.

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КатарБаркиндо, МухаммедВыход Катара из ОПЕК
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