Генсек ОПЕК получил уведомление о намерении Катара выйти организации

ТАСС, 3 декабря. Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо получил уведомление о намерении Катара выйти из организации. Об этом сообщается в понедельник на сайте картеля.

"Генеральный секретарь ОПЕК <...> сегодня получил письмо от государства Катар с уведомлением о его намерении отозвать свое членство в ОПЕК <...> с 1 января 2019 года", - говорится в пресс-релизе. "Организация уважает решение, принятое Катаром", - указано в сообщении, в котором также выражается благодарность стране за ее поддержу в течение нескольких десятилетий.

Отмечается, что ОПЕК "остается полностью приверженной достижению и поддержанию баланса и стабильности на рынке" посредством деятельности организации и через ОПЕК+.

Катар является членом картеля нефтедобывающих стран с 1961 года.