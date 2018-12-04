Ушаков: РФ вряд ли направит представительную делегацию в Давос

"Сейчас было такое, я бы сказал, специфическое приглашение на Давосский форум в виде отказов принять ряд ведущих российских предпринимателей. На этом фоне ожидать какой-то представительной делегации от России, наверное, было бы сложно. Я бы так ответил", - сказал Ушаков.

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. РФ вряд ли направит представительную делегацию в Давос в условиях отказа участия ряду российских бизнесменов. Об этом заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что совладелец "Русала" Олег Дерипаска, владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин не будут приглашены на Всемирный экономический форум в Давосе в 2019 году. Премьер-министр Дмитрий Медведев сказал журналистам, что в случае, если ограничения на работу российских бизнесменов в Давосе не будут сняты, Россия откажется от участия в форуме.

Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин, возможный бойкот Россией Всемирного экономического форума в Давосе не скажется на авторитете страны. По его словам, каждый российский бизнесмен может сам решать вопрос о своем участии в этом мероприятии.

Давосский форум - ежегодная встреча представителей политической и деловой элиты. Помимо политиков и бизнесменов, в дискуссиях участвуют представители общественных организаций, научных кругов, деятели культуры и руководители СМИ. Очередная традиционная ежегодная встреча в швейцарском Давосе будет посвящена проблеме глобализации и переменам в мире в эпоху Четвертой индустриальной революции, она пройдет с 22 по 25 января 2019 года.