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Ушаков: РФ вряд ли направит представительную делегацию в Давос

В виду отказа некоторым российским бизнесменам в участии во Всемирном экономическом форуме "ожидать какой-то представительной делегации от РФ, наверное, было бы сложно", отметил помощник президента

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. РФ вряд ли направит представительную делегацию в Давос в условиях отказа участия ряду российских бизнесменов. Об этом заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

"Сейчас было такое, я бы сказал, специфическое приглашение на Давосский форум в виде отказов принять ряд ведущих российских предпринимателей. На этом фоне ожидать какой-то представительной делегации от России, наверное, было бы сложно. Я бы так ответил", - сказал Ушаков.

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Ранее газета Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что совладелец "Русала" Олег Дерипаска, владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин не будут приглашены на Всемирный экономический форум в Давосе в 2019 году. Премьер-министр Дмитрий Медведев сказал журналистам, что в случае, если ограничения на работу российских бизнесменов в Давосе не будут сняты, Россия откажется от участия в форуме.

Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин, возможный бойкот Россией Всемирного экономического форума в Давосе не скажется на авторитете страны. По его словам, каждый российский бизнесмен может сам решать вопрос о своем участии в этом мероприятии.

Давосский форум - ежегодная встреча представителей политической и деловой элиты. Помимо политиков и бизнесменов, в дискуссиях участвуют представители общественных организаций, научных кругов, деятели культуры и руководители СМИ. Очередная традиционная ежегодная встреча в швейцарском Давосе будет посвящена проблеме глобализации и переменам в мире в эпоху Четвертой индустриальной революции, она пройдет с 22 по 25 января 2019 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияУшаков, Юрий ВикторовичКостин, Андрей ЛеонидовичДерипаска, Олег ВладимировичВексельберг, Виктор Феликсович
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