Совет Федерации одобрил продление заморозки накопительной части пенсии до 2021 года

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о продлении заморозки до 2021 года накопительной части пенсии россиян.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация закона позволит уменьшить трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд РФ в 2021 году на 609,1 млрд рублей - соответственно, именно на эту сумму возрастут доходы фонда. Как отметила на заседании комитета СФ по социальной политике во вторник его зампредседателя Елена Бибикова, "дополнительные поступления по распределительной составляющей пенсионной системы будут направлены на текущие выплаты страховых пенсий".

По словам сенатора, суммы взносов будут отражены на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица и учтены при определении его индивидуального пенсионного коэффициента.

В заключении комитета палаты по соцполитике при этом напоминается о том, что "впервые мораторий по уплате страховых взносов на накопительную пенсию был применен в 2014 году". "К настоящему моменту назрела необходимость принятия однозначного решения о способах формирования накопительной пенсии, в противном случае подрывается доверие граждан к государственной пенсионной системе", - сказано в тексте.

Ранее о продлении заморозки накопительной части пенсии на 2021 год заявил глава Минтруда Максим Топилин. По его данным, мораторий на формирование средств пенсионных накоплений, действующий с 2014 года, сэкономил российскому бюджету порядка 2 трлн рублей. В декабре 2017 года был подписан закон о продлении заморозки до 2020 года.