Кубанские аграрии планируют собрать в 2019 году до 1 млн тонн риса

КРАСНОДАР, 6 декабря. /ТАСС/. Урожай риса в Краснодарском крае в 2019 году планируется на уровне 1 млн тонн, сообщил в интервью ТАСС замгубернатора Андрей Коробка.

"В следующем году планируем засеять 132 тыс. га, это научно обоснованная цифра. И рассчитываем выйти на тот самый 1 млн тонн", - сказал Коробка, отметив, что Кубань производит 87% рисовой крупы в РФ.

Он пояснил, что 1 млн тонн в год - целевой показатель для Краснодарского края. Его удалось достичь в 2016 году, когда было засеяно 134 тыс. га. "В этом году в связи с ремонтом Крюковского водохранилища площадь снизилась до 117 тыс. га, и, даже несмотря на неплохую урожайность, собрать 1 млн тонн риса не удалось", - отметил замгубернатора.

По его словам, рисом засевали большие площади несколько лет подряд, но от такого обращения засоряются поля. "В этом году был принят краевой закон, в рамках которого внесены корректировки, касающиеся плодородия, определены нормы объемов посевов. Также ученые работают над повышением качества зерна, чтобы оно подходило для производства крупы <…> Поэтому сейчас из-за рубежа мы завозим только длиннозерные сорта, остальной рис - свой", - добавил Коробка.

Собеседник агентства подчеркнул, что кубанский рис по качеству лучше, чем азиатский. Поэтому он востребован не только в России, но и в других странах. В частности, возобновляются поставки в Турцию. Кроме того, востребованы семена кубанской селекции, которые экспортируются в Турцию и в республики бывшего Советского Союза.

В Краснодарском крае производится около 10% российских зерновых, порядка 40% фруктов, четверть российского сахара, значительная доля овощей и сахарной свеклы.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.