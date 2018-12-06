На Кубани планируется создать импортозамещающее производство питания для младенцев

КРАСНОДАР, 6 декабря. /ТАСС/. Производство детского питания для детей до шести месяцев, которое позволит заместить импортную продукцию, планируется создать в Краснодарском крае в ближайшие годы, сообщил в интервью ТАСС вице-губернатор Андрей Коробка.
"Очень важный проект - запуск производства детского питания для малышей до шести месяцев. Дело в том, что сейчас только 5% этой продукции производится в России, которая контролирует качество и безопасность, а весь остальной рынок - это продукция, настоящий состав которой фактически неизвестен. Сейчас Кубань готова изготавливать качественный продукт", - сказал Коробка.
По его словам, конкуренция в этом сегменте высока. Но в Краснодарском крае производится около 90% необходимых ингредиентов.
"Уже есть инвесторы, которые готовы взяться за этот проект. Может быть, в следующем году еще не начнем строительство, не запустим производство, но фундамент для проекта уже есть", - добавил собеседник агентства.
В Краснодарском крае производится около 10% российских зерновых, в том числе более 80% риса, порядка 40% фруктов, четверть российского сахара, значительная доля овощей и сахарной свеклы.
Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.