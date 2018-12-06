Медведев: Россия рассчитывает выйти к 2020 году на 2% роста экономики в год

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает выйти к 2020 году на 2% роста экономики в год, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам в прямом эфире.

"Чтобы развиваться дальше, нам, конечно, нужны другие темпы роста, которые мы и наметили в основных направлениях деятельности правительства. Мы исходим из того, что темпы роста будут такие, как сказал, а к 2020 году мы будем стремиться выйти на более высокие темпы роста, как это и предусмотрено - порядка 2%, а в 2021 году - 3%. Нам нужно стремиться к темпам роста на уровне общемировых. Хотя надо признать, что из-за большой торговой войны, которая развернулась в мире, темпы мирового роста тоже упали", - заявил Медведев.

Премьер-министр также сообщил, что рост российской экономики в январе - октябре 2018 года составил 1,7% в годовом выражении. "Темпы роста за 10 месяцев этого года составляют приблизительно 1,7%, мы на эту цифру и рассчитывали. Тем не менее рост продолжается, и этот рост плюс-минус соответствует тому, что есть, например, в европейских странах", - отметил Медведев.

Премьер-министр также обратил внимание на низкую инфляцию в России. "Не могу не отметить низкую инфляция, это вообще достижение последнего времени. И в этом году мы, по всей вероятности, выйдем на цифру где-то в 3,5%. В любом случае мы укладываемся в те контрольные 4%, которые мы определили для себя несколько лет назад. Мы достигли планки по инфляции, это позволяет людям просто планировать свои доходы и расходы", - сказал Медведев.

"Подушка безопасности"

В этом году Россия также смогла нарастить валютные резервы в условиях сохраняющегося санкционного давления со стороны ряда стран. "В этих условиях мы смогли нарастить наши валютные резервы, за этот год они выросли на сумму около $30 млрд, до $460 млрд. Это "подушка безопасности", - подчеркнул Медведев.

В целом, экономические итоги года премьер-министр оценил позитивно.

"Итоги года, при всех трудностях, издержках, - понятно, что мы тоже многим недовольны, - но в целом можем оценить как вполне позитивные", - отметил он.

Кроме этого, российская экономика имеет достаточный запас прочности для того, чтобы развиваться дальше.

"Впервые за несколько лет у нас будет профицитный бюджет, причем не на какие-то доли процентов, а существенно. Это говорит о том, что мы правильным образом распорядились доходами и просчитали последствия тех решений, которые принимаем. Мы максимально консервативные цифры по нефти заложили. Наша экономика имеет запас прочности благодаря этим решениям", - резюмировал Медведев.

Развитие за счет собственных инвестиций

Национальная экономика России может развиваться, прежде всего, за счет собственных инвестиций, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. "Я думаю, что любой человек, который интересуется развитием экономики, понимает простую вещь: национальная экономика может развиваться, прежде всего, за счет своих инвестиций - инвестиций, которые возникают в результате развития своей экономики. Иностранные инвестиции, при всем уважении, почтении к ним, нашем желании их получить - это все-таки вторичный источник", - сказал Медведев, отвечая на вопрос об источниках инвестиций в условиях санкций.

При этом премьер-министр охарактеризовал российскую экономику как сильную. "У нас в целом сильная экономика, экономика быстро развивающейся страны, поэтому мы должны делать упор на свои источники развития, но это не означает, конечно, что иностранные инвестиции больше не приветствуются. Очевидно, что мы будем стараться сохранить все, что мы сделали за последние годы, включая инвестиционный климат и, конечно, улучшить его", - отметил он.

Финансирование исследований

Совокупные расходы в РФ на научные исследования и гражданские разработки составляют около 400 млрд рублей в год, заявил Медведев. "Если говорить о совокупных расходах, то они в год составляют около 400 млрд. Это расходы не только на научные исследования, но и на так называемые гражданские разработки и т.д. Но это так или иначе связано с наукой, с исследованиями", - сказал премьер.

Он отметил, что для России это в настоящее время очень значительные цифры. Но "предела совершенству нет", и российские власти "будут стараться эти позиции обязательно развивать и увеличивать", - пообещал премьер-министр.

Рыночная экономика

Россия не намерена переходить от рыночной экономики к ручному управлению, но некоторые ситуации требуют вмешательства государства, заявил Медведев. "Никуда мы, конечно, не уходим, экономика у нас рыночная, открытая, действует в соответствии с известными принципами, ничего здесь не меняется. Но очевидно, что мы обязаны следить за тем, что происходит, и обязанность государства - в некоторых ситуациях вмешиваться в процессы", - сказал Медведев, отвечая на вопрос, не являются ли некоторые действия правительства ручным управлением рынком.

Уровень безработицы

Безработица в РФ находится на рекордно низком уровне - 4,7%, заявил Медведев. "Это очень важная цифра. В этом году, в настоящий момент, у нас беспрецедентная ситуация с безработицей, самая низкая - 4,7% по методике Международной организации труда", - сообщил глава правительства.

При этом глава российского правительства отметил, что "цифра - это не только благо". "Это и колоссальный вызов, с которым столкнулось все человечество и наша страна тоже, - заметил он. - И нам нужно предпринимать усилия для того, чтобы "цифра" все же приносила больше позитивных вещей, чем отрицательных".

Медведев подчеркнул, что в ряде случаев использование современных цифровых технологий действительно означает изменение количества рабочих мест. "Вызов, связанный с цифровизацией, такого рода проблемы создает. Мы все увлеченно говорим об интернете вещей, когда целый ряд решений принимается самими машинами, отслеживается ситуация в тех или иных отраслях, в ЖКХ, в энергетике", - пояснил премьер. "Это все важно, но это - рабочие места и нужно готовить людей к тому, чтобы они могли занимать более сложные, более высокотехнологичные рабочие места", - отметил он.

В то же время, по словам премьер-министра, менее высокотехнологичные неквалифицированные рабочие места будут уходить в прошлое хотя бы в силу более низких зарплат. Поэтому, считает Медведев, программы переподготовки в рамках общей программы по цифровой экономике должны быть.

Глава правительства напомнил, что в рамках программы "Цифровая экономика" правительство этим уже занимается. "Это веление времени, мы понимаем, что "цифра" создает массу удобств, - заключил он. - Поэтому задача государства - совместить эти удобства с проблемами, ответить на эти вызовы и двигаться дальше, потому что все мы уже не представляем себе жизни без ряда сервисов, которые предоставляет цифровая экономика".

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