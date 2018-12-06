Как проходило итоговое интервью Дмитрия Медведева

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в прямом эфире ответил на вопросы российским телеканалам в интервью, посвященном итогам года. В качестве интервьюеров выступили Петр Толстой (Первый канал), Сергей Брилев ("Россия-1"), Ирада Зейналова (НТВ) и Илья Доронов (РБК), а также Ирита Минина, автор программы "Лично знаком" на телеканале "Томское время".

Впервые Медведев опробовал подобный формат общения 24 декабря 2008 года, будучи президентом РФ. Первое интервью транслировалось в записи, но все последующие - уже в прямом эфире. Предыдущий разговор премьера с тележурналистами в прямом эфире состоялся 30 ноября 2017 года.