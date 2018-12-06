СК начал проверку по факту инцидента с учеником, пронесшим нож в школу в Москве

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту инцидента в школе в московском районе Жулебино, в которую подросток пришел с ножом. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

В Москве ученик пришел в школу с ножом, угрожая учителям

"Утром 6 декабря в одном из образовательных учреждений на юго-востоке Москвы ученик пронес на территорию школы нож и высказывал намерения причинить себе телесные повреждения. Следователи СК работают на месте происшествия. С ребенком работают специалисты, опрашиваются сотрудники и руководство школы", - сказала она.

По словам Ивановой, по указанию руководства Главного следственного управления СК по Москве организована доследственная проверка.