Медведев: Россия решила основные вопросы по продовольственной безопасности

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Россия решила основные вопросы по продовольственной безопасности, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам в прямом эфире.

"Мы решили основные позиции по продовольственной безопасности, и мы поставляем зерно, другие товары на мировые рынки. Нашей стране, действительно, самим небом предназначено кормить всю планету, и мы будем стараться это делать", - сказал он.

По его словам, значительное развитие отмечается не только в сфере сельского хозяйства, но и в других отраслях промышленности, "и это не только оборонка, которая всегда была сильной".

"Посмотрите, какой скачок сделала фармацевтическая промышленность, только потому, что появился спрос на лекарства, проявились деньги, которые направляются на эти цели. За последние годы фармацевтическая отрасль росла темпами от 15% до 25% в год, а это позволяет нам решать огромные задачи по снабжению людей лекарствами, которые продаются за рубли и не подвержены валютной конъюнктуре", - добавил Медведев.