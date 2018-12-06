Кадыров пригласил инвесторов для сотрудничества на приграничных территориях Чечни

"Я приглашаю всех, кому интересно, на территории Чеченской республики приграничные, мы дадим в аренду, если они хотят, если хотят - продадим. Пусть вкладывают, развивают, для нас это хорошо", - сказал Кадыров в четверг во время выступления на Форуме СМИ Северного Кавказа в Грозном.

В четверг Конституционный суд РФ признал соответствующим Конституции соглашение об установлении административной границы между Ингушетией и Чечней. Соглашение об этом в сентябре 2018 года подписали главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Чечни Рамзан Кадыров. В нем устанавливается граница между этими республиками, которая не была четко определена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в начале 1990-х годов.

Кадыров поблагодарил судей, которые "приняли справедливое решение <…> потому что юридически все было обоснованно". "Желаю чеченскому народу и ингушскому народу, чтобы мы жили в братстве, как наши предки", - сказал Кадыров.