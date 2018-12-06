{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кадыров пригласил инвесторов для сотрудничества на приграничных территориях Чечни

Глава республики отметил, что возможна как продажа земли, так и сдача участков в аренду

ГРОЗНЫЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил инвесторов для работы на территориях, граничащих с республикой Ингушетия.

На эту тему
Что происходит с границей между Ингушетией и Чечней

"Я приглашаю всех, кому интересно, на территории Чеченской республики приграничные, мы дадим в аренду, если они хотят, если хотят - продадим. Пусть вкладывают, развивают, для нас это хорошо", - сказал Кадыров в четверг во время выступления на Форуме СМИ Северного Кавказа в Грозном.

В четверг Конституционный суд РФ признал соответствующим Конституции соглашение об установлении административной границы между Ингушетией и Чечней. Соглашение об этом в сентябре 2018 года подписали главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Чечни Рамзан Кадыров. В нем устанавливается граница между этими республиками, которая не была четко определена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в начале 1990-х годов.

Кадыров поблагодарил судей, которые "приняли справедливое решение <…> потому что юридически все было обоснованно". "Желаю чеченскому народу и ингушскому народу, чтобы мы жили в братстве, как наши предки", - сказал Кадыров.

Теги
Евкуров, Юнус-Бек БаматгиреевичКадыров, Рамзан АхматовичРоссияИнгушетияСКФОЧечняУстановление границы между Чечней и Ингушетией
ФРИИ может стать оператором по поддержке "цифровых проектов" в регионах
В Минкомсвязи сообщили, что поддержка регионов будет осуществляться в рамках государственно-частного партнерства
Читать полностью