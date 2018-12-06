Медведев: мировая экономика потеряла от торговых войн $0,5 трлн

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Мировая экономика потеряла от торговых войн $0,5 трлн, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам в прямом эфире.

"На западном фронте без перемен. Санкции остаются, это явление современной жизни. Из-за торговых войн мировая экономика потеряла уже полтриллиона долларов, реальный экономический рост. Из-за санкций, введенных в отношении нашей страны, и наших ответных мер, наша торговля с ЕС и некоторыми другими странами потеряла около $100 млрд. Ничего хорошего в этом нет", - сказал Медведев, отметив, что, поскольку санкции сохраняются, также сохраняются и ответные меры России, от которых ряд отраслей экономики РФ даже выиграли.

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