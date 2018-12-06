Левитин призвал власти Петербурга построить железнодорожные подходы к морским портам

ПОС. ЛЕНИНСКОЕ /Ленинградская область/, 6 декабря. / ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга должны предусмотреть и внести в план Министерства транспорта РФ до 2024 года строительство железнодорожных путей до всех портов в городе для того, чтобы не перегружать автодороги. Об этом заявил помощник президента РФ Игорь Левитин на совещании по развитию транспорта, которое прошло после открытия в четверг участка трассы "Скандинавия".

"На мой взгляд, Санкт-Петербургскому транспортному узлу, команде, которая этим занимается, необходимо четко определить в комплексном плане до 2024 года, который подготовило министерство [транспорта], <...> - обязательно сделать подходы железнодорожные ко всем морским портам", - сказал Левитин.

Он добавил, что "в противном случае вся нагрузка будет переложена на автомобильный транспорт". "И мы проиграем конкуренцию нашим соседям (соседним странам), у которых есть хорошие [железнодорожные] подходы ко всем морским портам", - отметил помощник президента.

Левитин также отметил, что территория Санкт-Петербурга и Ленинградской области в будущем станет транзитной площадкой для грузов, которые направляются из портового комплекса "Лавна", строящегося в Мурманской области. По словам помощника президента, властям города и региона также необходимо продумать транспортную инфраструктуру с учетом нового объекта.

В Санкт-Петербурге находятся Большой порт города, Морской порт и порт "Бронка".