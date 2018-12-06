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"Разговор с Дмитрием Медведевым" - 2018

Медведев: ЧМ-2018 дал толчок развитию инфраструктуры в городах, где проходили матчи

России удалось провести "лучший чемпионат мира за всю историю", отметил премьер

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Расходы на проведение чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018) дали толчок развитию инфраструктуры в городах, где проходили матчи.

Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам в прямом эфире, отвечая на просьбу прокомментировать мнение о том, что деньги, потраченные на ЧМ-2018, могли бы пойти на решение других важных социальных задач в стране.

"Мы потратили на подготовку чемпионата мира приблизительно 650 млрд рублей. Это расходы на функционирование пенсионной системы в течение одного месяца, и все. Деньги большие, а с точки зрения текущих расходов это достаточно обычная сумма", - пояснил премьер.

Он добавил, что в результате проведения чемпионата удалось выручить примерно на 200 млрд рублей больше потраченной суммы, "то есть, даже в этом смысле баланс в пользу того, что было сделано".

В то же время Медведев подчеркнул, что оценивать значение чемпионата нельзя чисто арифметически. "Города, где проходили игры чемпионата, там и аэропортов зачастую нормальных не было, гостиниц не было, а сейчас там есть все, - указал глава кабмина. - Это дало мощнейший толчок инфраструктуре, развитию медицинских сервисов, социальных услуг".

Резюмируя, он подчеркнул, что России удалось провести "лучший чемпионат мира за всю историю". "И, кажется, с этим согласны все, даже те, кто нам не очень симпатизирует", - добавил Медведев.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Разговор с Дмитрием Медведевым" - 2018
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