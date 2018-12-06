Медведев: ЧМ-2018 дал толчок развитию инфраструктуры в городах, где проходили матчи

Арктика сегодня

Россия планирует на 30% увеличить объем вылова в водах Арктики

Для достижения этой цели необходимо качественно оценить запасы и разработать технологии по их переработке, получению востребованного на рынке продукта, считают в Росрыболовстве

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