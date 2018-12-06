Росконгресс отменил "Русский дом" на форуме в Давосе

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Фонд Росконгресс прекратил подготовку мероприятий деловой программы проекта "Русский дом" в Давосе в связи с введенными ограничениями на участие российских представителей бизнеса во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом говорится в сообщении фонда.

Впервые о возможном отказе от участия государственных служащих и российских компаний с госучастием во Всемирном экономическом форуме в Давосе 13 ноября объявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Это стало ответом на заявление организаторов давосского форума о нежелательном участии крупнейших российских бизнесменов в ВЭФ. Своим решением организаторы ВЭФ подрывают десятилетиями выстраиваемые ими же самими основы международного бизнес-сотрудничества под надуманными и деструктивными предлогами. Текущие разногласия не могут способствовать созданию площадки для эффективного и плодотворного диалога представителей разных стран в Давосе, отмечает фонд.

"В ходе подготовки проекта сотрудники Фонда Росконгресс общались со многими представителями российского и международного бизнеса, и они высказали озабоченность явной претенциозностью руководства Всемирного экономического форума, поэтому не планируют его посещение", - отмечается в сообщении.

Росконгресс отмечает, что темы глобальной экономики будут активно обсуждаться во время Петербургского международного экономического форума в 2019 году, "где ожидаются представители всех стран, независимо от внешнеполитических позиций".

Ранее газета Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что совладелец "Русала" Олег Дерипаска, владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин не будут приглашены на Всемирный экономический форум в Давосе в 2019 году.

Давосский форум - ежегодная встреча представителей политической и деловой элиты. Очередная традиционная встреча в Давосе пройдет с 22 по 25 января 2019 года и будет посвящена проблеме глобализации и переменам в мире в эпоху Четвертой индустриальной революции. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалам выразил надежду, что организаторы форума в Давосе изменят отношение к российским участникам и пригласят их. Он предложил представителям других стран принять участие в экономических форумах, проводящихся в России.