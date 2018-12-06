СМИ: задержанная финдиректор Huawei говорила о рисках нарушения законодательных норм

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 6 декабря. /ТАСС/. Финансовый директор телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в Канаде и подлежит выдаче США в связи с обвинениями в нарушении санкций по Ирану, на одном из внутренних совещаний якобы упоминала своим сотрудникам о рисках несоблюдения неких законодательных требований. Об этом в четверг сообщает электронная версия газеты South China Morning Post .

По данным издания, Мэн Ваньчжоу вместе со своим отцом - основателем Huawei Жэнь Чжэнфэем - в конце октября провели внутрикорпоративное совещание, в ходе которого оба они подчеркивали необходимость выполнения "контроля издержек, связанных с соблюдением требований отдельных правовых систем". Изложение речи руководства оказалось в распоряжении гонконгской газеты.

В компании, впрочем, никак не прокомментировали данные сведения.

По данным западных СМИ, Мэн Ваньчжоу задержана по запросу США об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В компании Huawei подтвердили факт задержания Мэн Ваньчжоу и то, что Соединенные Штаты добиваются ее экстрадиции. При этом в компании заявили о том, что не располагают информацией о каких-либо противоправных действиях Мэн Ваньчжоу.