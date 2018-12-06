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Reuters: страны ОПЕК достигли предварительной договоренности о сокращении добычи нефти

Объемы снижения добычи пока не сообщаются
© AP Photo/Eric Gay

ТАСС, 6 декабря. Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) пришли к предварительной договоренности о сокращении добычи нефти, сообщило сегодня агентство Reuters со ссылкой на одного из делегатов.

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"ОПЕК достигла в четверг предварительной сделки по сокращению добычи нефти, но еще не определилась с итоговой цифрой", - отмечает агентство.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех говорил, что страны ОПЕК могут поддержать снижение добычи на 1 млн баррелей в сутки.

Министры ОПЕК+ на встрече 5-7 декабря в Вене обсуждают возможность сокращения добычи в 2019 году, чтобы избежать переизбытка предложения нефти из-за роста добычи в США и смягчения санкций против Ирана.

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