Попытка номер два. Страны ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи без России

ВЕНА, 7 декабря. /ТАСС/. Министры стран ОПЕК в четверг на заседании в Вене не достигли договоренностей о том, насколько сокращать добычу нефти в 2019 году, чтобы избежать падения цен. Министры надеются, что консенсус может быть достигнут на завтрашнем заседании, в котором должна принять участие и Россия. Однако именно с ней связаны основные разногласия в вопросе о том, как страны должны поделить между собой квоты по сокращению.

Министерская встреча стран ОПЕК в Вене, длившаяся в четверг шесть часов, вопреки ожиданиям, не завершилась решением сократить добычу. Члены картеля, и главным образом Саудовская Аравия, по-прежнему считают, что добычу в рамках альянса ОПЕК+ необходимо снизить во избежание переизбытка предложения. Однако согласия о том, как распределить квоты между странами, нет.

Нет консенсуса

Нет консенсуса у министров и по поводу общего объема сокращения. Различные источники называют цифры от 0,9 до 1,5 млн баррелей в сутки, хотя базовым, по словам министра энергетики Саудовской Аравии Халеда аль Фалеха, является 1 млн баррелей в сутки от октября 2018 года на всех членов соглашения.

По данным источников ТАСС, в ОПЕК считают, что Россия и другие страны не-ОПЕК, участвующие в соглашении, должны принять на себя треть всего объема, как это работало при сокращении добычи в 2017 году, когда страны картеля снизили добычу на 1,2 млн баррелей, а страны не-ОПЕК - на 0,6 млн. Тогда из этой квоты на Россию пришлось 300 тыс. баррелей, которые она сокращала постепенно, в течение нескольких месяцев.

В этот раз Россия в лице главы Минэнерго Александра Новака еще не озвучила свою готовность пожертвовать добычей, хоть в переговорах участвует активно. В отсутствие официальной позиции в СМИ появлялись источники, согласно которым Россия согласилась убрать только 150 тыс. баррелей в сутки.

Внутри самого ОПЕК еще нет финального понимания, сколько стран будет участвовать в сокращении и сколько каждая из них готова на себя взять, говорят источники ТАСС в организации. Уровень, от которого целесообразно сокращать, также вызывает вопросы, говорят они. Предпочтения варьируются от сентября до ноября, хотя Саудовская Аравия предлагает взять за базовый месяц октябрь, говорил журналистам министр энергетики королевства Халед аль-Фалех.