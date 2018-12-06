Попытка номер два. Страны ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи без России

ВЕНА, 7 декабря. /ТАСС/. Министры стран ОПЕК в четверг на заседании в Вене не достигли договоренностей о том, насколько сокращать добычу нефти в 2019 году, чтобы избежать падения цен. Министры надеются, что консенсус может быть достигнут на завтрашнем заседании, в котором должна принять участие и Россия. Однако именно с ней связаны основные разногласия в вопросе о том, как страны должны поделить между собой квоты по сокращению.
Министерская встреча стран ОПЕК в Вене, длившаяся в четверг шесть часов, вопреки ожиданиям, не завершилась решением сократить добычу. Члены картеля, и главным образом Саудовская Аравия, по-прежнему считают, что добычу в рамках альянса ОПЕК+ необходимо снизить во избежание переизбытка предложения. Однако согласия о том, как распределить квоты между странами, нет.
Нет консенсуса
Нет консенсуса у министров и по поводу общего объема сокращения. Различные источники называют цифры от 0,9 до 1,5 млн баррелей в сутки, хотя базовым, по словам министра энергетики Саудовской Аравии Халеда аль Фалеха, является 1 млн баррелей в сутки от октября 2018 года на всех членов соглашения.
По данным источников ТАСС, в ОПЕК считают, что Россия и другие страны не-ОПЕК, участвующие в соглашении, должны принять на себя треть всего объема, как это работало при сокращении добычи в 2017 году, когда страны картеля снизили добычу на 1,2 млн баррелей, а страны не-ОПЕК - на 0,6 млн. Тогда из этой квоты на Россию пришлось 300 тыс. баррелей, которые она сокращала постепенно, в течение нескольких месяцев.
В этот раз Россия в лице главы Минэнерго Александра Новака еще не озвучила свою готовность пожертвовать добычей, хоть в переговорах участвует активно. В отсутствие официальной позиции в СМИ появлялись источники, согласно которым Россия согласилась убрать только 150 тыс. баррелей в сутки.
Внутри самого ОПЕК еще нет финального понимания, сколько стран будет участвовать в сокращении и сколько каждая из них готова на себя взять, говорят источники ТАСС в организации. Уровень, от которого целесообразно сокращать, также вызывает вопросы, говорят они. Предпочтения варьируются от сентября до ноября, хотя Саудовская Аравия предлагает взять за базовый месяц октябрь, говорил журналистам министр энергетики королевства Халед аль-Фалех.
Вероятно, ряд стран получат исключения из сделки, говорит другой источник ТАСС и называет четыре страны: Иран, Венесуэла (обе под санкциями США), а также Ливия и Нигерия, которые уже пользовались льготными условиями в первую кампанию 2017 года.
Новак в интервью ТАСС говорил, что нужно исходить из того, чтобы все страны участвовали в общих решениях на равных основаниях. Стоит отметить, что против идеи сокращения Новак не высказывался. Он лишь призывал оценить ситуацию на рынке и учесть, насколько снизился экспорт Ирана в условиях санкций.
Вторая попытка
У союзников остается только один день, пятница, в течение которой они должны найти "соломоново решение" относительно сокращения добычи, а также подписать новое соглашение о сотрудничестве. Ранее его продление одобрили президент Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман.
Как уже сообщалось ранее, новое соглашение о сотрудничестве планировалось подписать с 2019 года и без окончания срока действия. Документ будет выступать основой для решений по регулированию добычи, которые могут предполагать как рост, так и снижение, в зависимости от ситуации на рынке.
На этот раз сокращение добычи было бы целесообразно продлить более чем на шесть месяцев, с захватом третьего квартала 2019 года, говорил журналистам аль-Фалех.
Впервые идею о том, что в 2019 году рынку может грозить переизбыток предложения по сценарию 2014 года и ОПЕК+, возможно, придется прибегнуть к сокращению, аль-Фалех высказал в октябре этого года. Тогда эта мысль звучала неожиданно, так как в этот момент Саудовская Аравия и Россия воплощали в жизнь июньское решение о восстановлении добычи на 1 млн баррелей. Правда, за полгода оба производителя нарастили добычу почти на 1,5 млн баррелей в сутки.
Решение нарастить производство нефти тогда казалось логичным в преддверии санкций против Ирана и на фоне драматичного падения добычи в Венесуэле. Однако 5 ноября США одновременно с введением санкций разрешили восьми странам, покупателям его нефти, сохранить импорт в течение полугода.
Кроме того, еще одним контрибутором наводнения рынка дополнительными баррелями могут стать и сами Соединенные штаты, которые переживают вторую сланцевую революцию и уже весной 2019 года обещают побить новый рекорд по добыче, преодолев отметку 12 млн баррелей нефти в сутки.