"Ведомости": ЦБ дал рекомендации малым банкам на случай отключения от платежных систем

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Банк России разослал информационное письмо участникам рынка с рекомендациями малым кредитным организациям, работающим с платежными системами через банка-посредника, заключить договор с "запасным" банком-спонсором для обеспечения бесперебойных карточных расчетов. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на игроков рынка.

В публикации отмечается, что письмо носит рекомендательный характер и основано на международных рекомендациях по управлению рисками в платежных системах. Кроме того, участникам рынка необходимость заключать резервные договоры не столь очевидна. При этом ЦБ в начале осени уже присылал банкам письмо, говорили несколько получателей, с просьбой разработать план обеспечения бесперебойности расчетов, но без конкретных мер.

По мнению ряда банкиров, таким образом регулятор страхуется не только от краха банков-спонсоров, но и от возможных санкций, в частности отключения от международных платежных систем Visa и Mastercard, как происходило в 2014 и 2015 годы, указывает издание.