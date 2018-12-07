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Санкции США в отношении "Русала"
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Минфин США продлил срок завершения сделок с En+, "Группой ГАЗ" и "Русалом" до 21 января

США также устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов этих компаний
Минфин США Chip Somodevilla/Getty Images
Минфин США
© Chip Somodevilla/Getty Images

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российской компанией "Русал" и холдингами En+, "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ" до 21 января 2019 года и устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов "Русала", En+ и "Группы ГАЗ". Об этом сообщило в пятницу Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США.

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Оно распространило четыре так называемые генеральные лицензии, одна из которых (General License 13H) касается продления срока избавления от активов En+, "Группы ГАЗ", "Русала", а также три лицензии (General License 14D, General License 15C и General License 16D), в которых прописаны сроки продления сделок с "Русалом" и холдингами En+, "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ".

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Олег Дерипаска и связанные с ним компании "Русал", холдинги "Базовый элемент", En+ и "Русские машины", "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг "Кубань". Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.

Изначально минфин США дал срок до 7 мая на то, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов всех компаний, указанных в списке, а до 5 июня - разорвали с ними контракты. Впоследствии эти сроки продлевались для всех трех компаний несколько раз по отдельности, а теперь Минфин установил единую дату, до которой инвесторы должны и завершить операции, и избавиться от ценных бумаг означенных российских предприятий.

Ранее США также заявили, что готовы снять санкции с "Русала" и "Группы ГАЗ", если Дерипаска откажется от части активов и контроля над этими компаниями. Дерипаска в свою очередь заявил о готовности сократить ниже 50% свою долю в крупнейшем акционере "Русала" - компании En+. Сейчас бизнесмен контролирует 48,13% "Русала" через En+, в которой ему принадлежит 66%.

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СШАСанкции США в отношении "Русала"
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