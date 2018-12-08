Reuters: МИД КНР потребовал от Канады немедленно отпустить финдиректора Huawei

ТАСС, 8 декабря. Министерство иностранных дел Китая потребовало от Канады немедленно отпустить финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которой предъявлены обвинения в мошенничестве. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters .

От имени китайской стороны он выразил решительный протест действиям канадских властей. "По требованию американской стороны Канада задержала в Ванкувере гражданина Китая во время трансферной пересадки. Это серьезное нарушение законных прав и интересов гражданина КНР, что является по своему характеру дурным, непозволительным и не соответствующим праву деянием", - приводятся слова замглавы МИД КНР в сообщении внешнеполитического ведомства.

"Китайская сторона решительно настаивает на том, чтобы Канада немедленно освободила данного гражданина и надлежащим образом гарантировала защиту его законных прав и интересов. В обратном случае это обязательно повлечет за собой тяжкие последствия, за которые в полной мере будет ответственна канадская сторона", - указал Лэ Юйчэн.46-летняя Мэн Ваньчжоу была арестована 1 декабря в аэропорту Ванкувера (провинция Британская Колумбия) канадскими правоохранительными органами. Это было сделано по запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 8 декабря Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия принял решение о продолжении слушаний по делу об аресте финдиректора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу 10 декабря.