{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Задержание финансового директора Huawei
Обновлено 

Reuters: МИД КНР потребовал от Канады немедленно отпустить финдиректора Huawei

Пекин также пригрозил Оттаве "последствиями", сообщает агентство

ТАСС, 8 декабря. Министерство иностранных дел Китая потребовало от Канады немедленно отпустить финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которой предъявлены обвинения в мошенничестве. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

На эту тему
Топ-менеджера Huawei задержали в Канаде. Каковы будут последствия?

От имени китайской стороны он выразил решительный протест действиям канадских властей. "По требованию американской стороны Канада задержала в Ванкувере гражданина Китая во время трансферной пересадки. Это серьезное нарушение законных прав и интересов гражданина КНР, что является по своему характеру дурным, непозволительным и не соответствующим праву деянием", - приводятся слова замглавы МИД КНР в сообщении внешнеполитического ведомства.

"Китайская сторона решительно настаивает на том, чтобы Канада немедленно освободила данного гражданина и надлежащим образом гарантировала защиту его законных прав и интересов. В обратном случае это обязательно повлечет за собой тяжкие последствия, за которые в полной мере будет ответственна канадская сторона", - указал Лэ Юйчэн.46-летняя Мэн Ваньчжоу была арестована 1 декабря в аэропорту Ванкувера (провинция Британская Колумбия) канадскими правоохранительными органами. Это было сделано по запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 8 декабря Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия принял решение о продолжении слушаний по делу об аресте финдиректора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу 10 декабря.

Теги
СШАКитайЗадержание финансового директора Huawei
XVIII съезд "Единой России"
Минтранс планирует представить анализ по ВСМ Москва - Казань в ближайшее время
Протяженность ВСМ Москва Казань составит около 790 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч
Читать полностью