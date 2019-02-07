В Турции рассказали, почему решили закупать С-400 в России

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Турция приняла решение о закупке в России зенитных ракетных систем С-400, поскольку предложение Соединенных Штатов о продаже американских комплексов Patriot содержало недостаточно выгодные условия. Об этом заявил заместитель руководителя Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Джелал Сами Тюфекчи, выступая в четверг в Фонде политических, экономических и социальных исследований (SETA) в Вашингтоне.

"К тому, что Турция приняла решение приобрести С-400, привела политика США. Во время переговоров вопрос был в цене, в том, где будет происходить производство, а также в передаче технологий", - сказал он.

Кроме того, по его словам, США слишком долго не проявляли готовность внести окончательное предложение. "По сути настоящее предложение поступило лишь в прошлом месяце", - отметил он. "Было уже достаточно поздно", - подчеркнул Тюфекчи.

Замглавы оборонпрома также подтвердил корреспонденту ТАСС, что Турция рассчитывает на начало поставок С-400 уже в этом году. Ранее турецкий телеканал NTV со ссылкой на источник в США сообщил, что Вашингтон отзовет предложение по продаже зенитных ракетных комплексов Patriot, если Турция все же купит у России С-400.

Американская администрация приняла решение продать Турции зенитные ракетные системы Patriot на общую сумму $3,5 млрд 18 декабря 2018 года. В конце ноября официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что страна готова приобрести американские системы Patriot в случае поступления хорошего предложения от Вашингтона.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен.