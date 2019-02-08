Поправки к Газовой директиве ЕС. Что ждет "Северный поток - 2"

Послы стран Евросоюза выдали председательствующей в Совете ЕС Румынии мандат на переговоры с Европарламентом и Еврокомиссией по доработке Газовой директивы ЕС. За основу взят значительно смягченный проекта поправок, предложенный Германией и Францией. Их проект, согласно полученному ТАСС тексту, не предполагает возможности блокирования проекта газопровода "Северный поток - 2" Брюсселем. Переговоры начнутся уже во вторник, 12 февраля, уточнил глава профильного комитета Европарламента Ежи Бузек. Процесс пошел "Румынское председательство получило на заседании Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) мандат на открытие переговоров по внесению поправок в Газовую директиву ЕС", - говорится в заявлении румынского председательства в Совете ЕС. Представитель Еврокомиссии Анка Падурару сообщила, что эти переговоры "начнутся на следующей неделе".

"Я приветствую позитивные новости из Совета ЕС. Румынское председательство [в Совете ЕС] получило мандат на обсуждение доработки Газовой директивы. Я очень надеюсь на конструктивную дискуссию во вторник в Страсбурге (в Европарламенте - прим. ТАСС)", - заявил глава комитета Европарламента по энергетике Ежи Бузек. Предложения по доработке этой директивы буксовали в Совете ЕС с 2017 года. Процесс удалось сдвинуть лишь благодаря согласованию компромиссного решения правительствами Франции и Германии. Германия до этого выступала против этих поправок, справедливо утверждая, что они направлены против "Северного потока - 2" и подрывают интересы германского бизнеса. Смена ее позиции вызвана в значительной степени тем, что по нынешней, уже пятой редакции проекта изменений в Газовую директиву Берлин, а не Брюссель получит право принимать решение о предоставлении "Северному потоку - 2" исключений из европейских энергетических норм. Впрочем, впереди еще длинная процедура - компромиссный вариант должен пройти Европарламент и Совет ЕС, причем теперь его могут затормозить не сторонники "Северного потока - 2", как было все эти годы, а уже его противники, которым может не понравиться ограничение возможностей Брюсселя по влиянию на этот проект. Франко-германское решение Как ранее пояснил ТАСС дипломатический источник проект Берлина и Парижа снял противоречие поправок в Газовую директиву Конвенции ООН по морскому праву и ограничил передачу Еврокомиссии суверенных полномочий стран - членов ЕС. "Париж и Берлин предложили просто изменили формулировку в тексте документа. Вместо газопроводов, проходящих по территории и морскому шельфу Евросоюза, они предложили написать "по территории и морской экономической зоне государств Евросоюза", что снимает легальные противоречия с Конвенцией ООН, поскольку у государств ЕС в отличие от Евросоюза как международной организации экономическая морская зона имеется", - уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что в целом ряде параграфов документа "текст изменен таким образом, что значительно большую роль в принятии решения по применимости европейского энергетического законодательства к газопроводам из третьих стран на территорию ЕС будут играть государства Евросоюза, а не Брюссель (имеется в виду Еврокомиссия - прим. ТАСС)". "Государство, где находится первый пункт входа газа на территорию ЕС, получит право принимать решение о возможных изъятиях [из-под действия отдельных положений энергетических норм Евросоюза] газотранспортного проекта", - пояснил источник. Естественно, что в случае "Северного потока - 2" такой страной является Германия. Компромисс найден Этот вариант устраивает Германию, поскольку он расширяет, в первую очередь ее полномочия по контролю над "Северным потоком - 2". Устраивает он и Еврокомиссию, поскольку, хоть и с поправками и ограничениями, но закрепляет базовый принцип, к которому стремилась ЕК - обязать все входящие на территорию ЕС газопроводы выполнять энергетические нормы Евросоюза. Кроме того, этот документ дает Еврокомиссии право надзирать за ходом переговоров стран ЕС с Россией о поставках газа, чтобы не допустить уже на ранних стадиях нарушений европейских энергетических норм, в частности, третьего энергопакета, а также правил по конкуренции. Впрочем, для Еврокомиссии сейчас огромное значение имеет сама перспектива принятия этого документа, поскольку уже в мае во всех странах ЕС пройдут выборы в Европарламент, после которых начнется подготовка нового состава Еврокомиссии. Нынешняя коллегия еврокомиссаров отправится в отставку в ноябре этого года, однако уже в апреле практически вся бюрократическая деятельность в ЕС сильно затормозится, а частично и замрет. Таким образом, сейчас у Комиссии Юнкера есть последний шанс выполнить свое обещание о доработке Газовой директивы. Это решение весьма устраивает Францию, которая в последние два дня внезапно продемонстрировала свое влияние на одно из важнейших европейских досье, а заодно и показала себя "с наилучшей стороны" перед Вашингтоном, в последние месяцы все более агрессивно требующим от европейцев мер по блокированию "Северного потока - 2". Кроме того, неизвестно, каких уступок Париж мог добиться от Берлина по другим темам, в рамках этих переговоров. Наконец, это не самый плохой вариант для России, поскольку на данном этапе он представляет из себя наиболее мягкую версию доработки Газовой директивы ЕС, хотя нет гарантий, что в ходе дальнейших переговоров с Европарламентом ее формулировки вновь не ужесточатся. Вопросы остаются Однако остается еще немало вопросов. Во-первых, принятое в Брюсселе решение по сути является сугубо техническим, и впереди еще длинная череда согласований, которые могут пройти гладко, а могут вновь вернуть документ на стадию доработки текста и даже окончательно его похоронить. Во-вторых, несмотря на вычурные формулировки о "соглашениях и газопроводах с третьими странами" абсолютно всем ясно, что пока единственной целью этих поправок является Россия. Газовые проекты с другими поставщиками, например с Норвегией, заведомо получат исключения из этих норм, а это сразу делает данную редакцию директивы уязвимой к разбирательством в Европейском суде юстиции за нарушение принципа свободной конкуренции, что в Брюсселе является очень серьезным обвинением.