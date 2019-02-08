Посол в России: Иран считает механизм для расчетов шагом в пользу диалога с ЕС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Иран считает механизм внешнеторговых расчетов INSTEX, предложенный ЕС для обхода санкций США, серьезным шагом в пользу диалога, вместе с тем, ожидая от ЕС большего. Об этом сообщил посол Ирана в РФ Мехди Санаи в пятницу в интервью телеканалу "Россия-24" .

"Финансовый механизм, который предлагают европейские коллеги, - это сам по себе, конечно, серьезный шаг, то, что Европейский союз или несколько стран Европейского союза могут принять решение самостоятельно в пользу диалога и в пользу стабильности в мире", - сказал он.

Дипломат добавил, что Иран смотрит на предложение механизма торгового сотрудничества как на первый шаг к сотрудничеству. "Я не могу скрывать, что в Иране ожидают от Евросоюза большего", - пояснил он. Кроме того, по словам посла, предложена система была "с большим опозданием".

Берлин, Лондон и Париж 31 января объявили о создании специального механизма расчетов с Ираном, который позволяет поддерживать торговлю с ним в обход санкций США. Для этого во Франции с участием Великобритании и Германии была зарегистрирована проектная компания под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, "Инструмент для поддержки торговых обменов"). Сам по себе механизм должен обеспечить техническую возможность проводить сделки с Тегераном и не освобождает тех, кто им воспользуется, от санкций США. Для начала его работы необходимо создать аналогичную компанию в Иране.