CNBC: власти США могут отложить повышение пошлин на китайские товары

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Вашингтон готов выделить дополнительное время на достижение договоренности с Пекином по торговым вопросам, если в процессе консультаций наметятся успехи. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNBC .

В начале декабря 2018 года президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече на полях саммита Группы двадцати в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Американский лидер заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он ранее планировал. Срок, в течение которого стороны обязались заключить торговые договоренности, истекает 1 марта. Если к тому времени сделки достичь не удастся, то пошлины будут повышены.

Источник телеканала в Белом доме отметил, что указанные сроки на данный момент в силе, однако могут быть скорректированы. Это возможно, если американская сторона придет к выводу, что консультации идут успешно. По сведениям CNBC, заявление Трампа о том, что он не намерен встречаться с Си Цзиньпином до начала марта, также не означает, что лидеры не будут говорить по телефону.

Как заявил в пятницу Белый дом, министр финансов США Стивен Мнучин и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер на следующей неделе отправятся в Пекин. В китайской столице с 14 по 15 февраля пройдет новый раунд переговоров между странами по торговому соглашению.