Эксперты: российский рынок автокредитования в 2019 году может ожидать стагнация

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Рост выдачи автокредитов в России во втором полугодии 2018 года впервые за несколько лет прекратился, что свидетельствует о наметившейся стагнации в данном секторе. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитического агентства "Автостат".

"Несмотря на то, что в 2018 году автокредитование выросло и, по сути, вернулось на докризисные уровни 2014 года, вторая половина ушедшего года свидетельствует о наметившейся стагнации данного сегмента розничного кредитования", - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Отсутствие роста на рынке связано с окончанием ряда госпрограмм льготного автокредитования, которое оказывало высокий уровень поддержки автомобильной отрасли, стимулируя рост продаж, пояснил Викулин.

По его словам, первый квартал 2019 года покажет, насколько стойкой окажется тенденция по сокращению темпов автокредитования.

По данным НБКИ, во второй половине 2018 года в кредит было продано 420 тыс. автомобилей, что на 0,1% меньше, чем годом ранее, когда было продано 420,5 тыс. машин. При этом в первом полугодии 2018 года картина была совершенно иной - рост выдачи автокредитов составил 26,5%.

Наибольшее сокращение темпов роста автокредитования во втором полугодии 2018 года было зафиксировано в Удмуртской Республике (-10,8%), Самарской области (-9,6%), Республике Татарстан (-7,8%), Нижегородской области (-6,0%) и Пермском крае (-4,6%). При этом в другой половине регионов РФ выдача автокредитов росла, а именно в Кемеровской (+30,8%) и Свердловской (+14,2%) областях, Ханты-Мансийском автономном округе (+11,4%), а также Воронежской (+7,9%) и Оренбургской (+7,6%) областях.

Роль автокредитования по-прежнему велика

По данным "Автостата", во второй половине 2018 года также было зафиксировано снижение темпов продаж новых легковых автомобилей. Если в первом полугодии 2018 года темпы роста авторынка были на уровне 16,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, то во втором динамика продаж новых автомобилей замедлилась до 8,4%.

В пресс-релизе также отмечается, что на фоне сокращения объемов господдержки льготного кредитования впервые за последние годы снизилась и доля "кредитных автомобилей" в структуре продаж. Так, доля всех автомобилей, проданных в кредит во втором полугодии 2018 года, отнесенная к рынку новых машин, составила 47,46%, снизившись с 51,53% годом ранее.

Как отметил исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов, несмотря на замедление темпов роста выдачи автокредитов, "роль кредитования в автомобильной отрасли по- прежнему велика".

Национальное бюро кредитных историй консолидирует информацию о кредитах более 93 млн заемщиков, предоставляемую 4,1 тыс. кредиторами, сотрудничающими с НБКИ.

"Автостат" исследует автомобильный рынок с 2003 года. На начало 2019 года клиентами агентства являются свыше 2 тыс. компаний: производители автомобилей и автокомпонентов, ведущие российские и зарубежные консалтинговые агентства, крупнейшие банки и страховые компании.