Родителям и начинающим водителям: как получить скидку на новую машину

Ответ на этот вопрос "зашифрован" в названии самих подпрограмм. "Семейную" скидку вправе получить мать, отец, опекун или попечитель двух и более несовершеннолетних детей.

Участником программы "Первый автомобиль" может стать любой, кто ранее не оформлял на себя машину. При этом возраст не важен — первый автомобиль может купить себе и пенсионер.

Еще одно условие — заемщик не должен был брать автокредит в 2019 году и обязуется не брать еще один в 2020 году. Это проверят по кредитной истории. И, конечно, у вас должны быть водительские права.

Скидка, субсидируемая государством, для участников программ составит 10% от цены автосалона. Для жителей Дальневосточного федерального округа ее увеличили до 25% от стоимости приобретаемого автомобиля.

Изначально на программу в 2020 году выделили 5 млрд рублей, потом финансирование увеличили до 10,5 млрд рублей. И вот теперь могут добавить еще 7 млрд рублей.