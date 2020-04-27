Родителям и начинающим водителям: как получить скидку на новую машину

Президент России Владимир Путин предложил расширить общую программу льготного автокредитования и направить на ее финансирование в 2020 году дополнительно 7 млрд рублей. Действующие подпрограммы называются "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль": в рамках каждой можно купить новую машину с дисконтом 10 или 25% в зависимости от региона.
Рассказываем, кто может претендовать на господдержку и какие машины доступны по льготным ценам.
Кто может стать участником льготных госпрограмм?
Ответ на этот вопрос "зашифрован" в названии самих подпрограмм. "Семейную" скидку вправе получить мать, отец, опекун или попечитель двух и более несовершеннолетних детей.
Участником программы "Первый автомобиль" может стать любой, кто ранее не оформлял на себя машину. При этом возраст не важен — первый автомобиль может купить себе и пенсионер.
Еще одно условие — заемщик не должен был брать автокредит в 2019 году и обязуется не брать еще один в 2020 году. Это проверят по кредитной истории. И, конечно, у вас должны быть водительские права.
Скидка, субсидируемая государством, для участников программ составит 10% от цены автосалона. Для жителей Дальневосточного федерального округа ее увеличили до 25% от стоимости приобретаемого автомобиля.
Изначально на программу в 2020 году выделили 5 млрд рублей, потом финансирование увеличили до 10,5 млрд рублей. И вот теперь могут добавить еще 7 млрд рублей.
Какие автомобили можно купить по этим программам?
Автомобиль должен быть новым (произведен в 2019 – 2020 годах), собран на территории России, массой до 3,5 тонны и стоить не дороже 1 млн рублей.
Модель должна продаваться с господдержкой: скидку дают не на все машины. Список требований прописан в постановлении правительства. Вот некоторые из таких автомобилей:
- все модели Lada и УАЗ;
- Renault Logan, Sandero, Logan Stepway, Sandero Stepway, Kaptur, Arkana;
- Hyundai Solaris и Creta;
- Kia Rio и Rio X-Line.
Как работает программа?
Ее суть в том, что банк дает заемщику скидку на уплату первоначального взноса, а государство ему эту сумму компенсирует. То есть субсидию не дают деньгами, но ее засчитывают при заключении кредитного договора.
Основные условия кредита — срок, ставка, дополнительные требования к заемщикам — остаются за банками. При этом не все из них в принципе выдают займ на покупку автомобиля с господдержкой — нужно узнавать, можно ли взять такой кредит.
Кроме того, выдача льготного займа — это право кредитной организации, а не обязанность. Здесь мы писали, как банки оценивают клиентов и решают, кому и на каких условиях одалживать деньги.
Кажется, раньше государство еще и ставку на кредит субсидировало. Эта опция осталась?
Раньше государство действительно субсидировало еще и часть ставки — оно платило за покупателя 6,7% от ставки банка. Например, если кредитное учреждение давало заем под 17,7%, то автомобилист платил только 11%, остальные деньги давало государство.
Но теперь дают только скидку, а проценты заемщик полностью платит сам.
Какая выгода от применения "семейной" скидки? А при покупке первого автомобиля?
Допустим, в семье водителя Иванова двое детей. Он хочет приобрести Lada Vesta, которая стоит 636 тыс. рублей. Он обратился в банк, и ему предложили кредит на три года по ставке 12%.
Без участия в каких-либо программах человеку пришлось бы ежемесячно выплачивать чуть больше 21 тыс. рублей, и в итоге автомобиль обошелся бы ему в 760,4 тыс. рублей.
Однако по программе "Семейный автомобиль" цена снижается до 572,4 тыс. рублей.
В итоге Иванов будет платить 19 тыс. рублей, а суммарная стоимость нового авто составит 684,4 тыс. рублей. Экономия — 76 тыс. рублей.
Или вариант для новичков за рулем. Гражданин Петров только что получил права и планирует приобрести Renault Logan за 605 тыс. рублей. Он планирует воспользоваться трехлетним кредитом с базовой ставкой 12% годовых.
Без госпрограмм мужчина ежемесячно платил бы 20 тыс. рублей и реальная стоимость его машины составила бы 723,4 тыс. рублей.
Получив скидку по программе "Первый автомобиль", Петров будет ежемесячно отдавать за машину 18 тыс. рублей и в общей сложности потратит 651 тыс. рублей. Выгода — 72,4 тыс. рублей.
А как еще можно сэкономить?
Очевидно — внести первоначальный взнос. Некоторые банки требуют первоначальный взнос в любом случае, некоторые — нет. Нужно смотреть условия конкретной кредитной организации.
Допустим, получив права, вы решили купить новый Hyundai Solaris за 765 тыс. рублей и можете сразу оплатить 100 тыс. рублей, а остальную сумму берете в кредит на три года под все те же 12%.
С учетом скидки платеж по кредиту составит 19,5 тыс. в месяц. За три года вы заплатите 703,6 тыс. рублей. И с учетом первого взноса машина обойдется вам в 803,6 тыс. рублей. То есть вы переплатите 38,6 тыс. рублей от начальной стоимости автомобиля.
Если взять кредит по льготной программе на ту же машину без первоначального взноса, то переплата от ее первоначальной цены составит уже 58,2 тыс. рублей.