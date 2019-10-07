Почему банк отказал в кредите? Пять возможных причин

Россияне активно пользуются займами, но кредиторы одобряют далеко не все заявки. Не всегда отказ выглядит обоснованным, особенно если взять кредит предложил сам банк. Мы разбирались, как организации решают, кому одалживать деньги, а кому нет

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Анализ потенциального заемщика — сложный процесс, который включает множество факторов, напомнил аналитик банка "Хоум кредит" Станислав Дужинский. При этом у каждой организации есть собственная система оценки клиентов, но все они достаточно стандартизированные, отметил заместитель руководителя "Росбанк Дом" Алексей Просвирин. Для начала кредитные организации сверяют анкетные данные и проверяют, соответствует ли клиент самым минимальным критериям — гражданство, наличие постоянного места работы, стаж и т. п., отметил руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента в Райффайзенбанке Алексей Крамарский. Но главное, что интересует банки, — кредитоспособность и благонадежность. Так что они изучают кредитную историю клиента, проводят его скоринговый анализ и оценивают долговую нагрузку. Кредитная история расскажет обо всех займах, которые человек когда-либо брал, — у кого, на какую сумму и срок, а также допускал ли просрочки. Кроме того, в отчет попадают и заявки на выдачу займов. Если по долгу вынесено судебное решение, оно тоже окажется в кредитной истории. Мы уже писали, как формируется кредитная история. Для скоринговой (от англ. "score" — "счет") оценки банки используют как собственные модели, так и тот скоринг, который рассчитывают бюро кредитных историй (БКИ) на основе имеющихся у них данных. Результат скоринга — это агрегированный балл или рейтинг. Чем он выше, тем меньше риск: для клиента — получить отказ, для банка — столкнуться с просрочкой. Граждане этот рейтинг тоже могут узнать, запросив кредитную историю, — мы рассказывали, как это сделать. В Сбербанке даже подсчитали, какие данные и как влияют на персональный кредитный рейтинг: 25% — просрочки, которые уже закрыли;

23% — кредитное поведение;

18% — недавняя или текущая просрочка;

16% — запросы в кредитное бюро, их характер и частота;

14% — кредитная нагрузка;

4% — платежная дисциплина в первые месяцы после получения займа. Руководитель кредитного департамента дирекции по работе с частными клиентами Ситибанка Ирина Някк уточнила, что участники рынка сами определяют допустимый уровень отсечки по скорингу, исходя из своего "аппетита" к риску, — единого подхода здесь нет. То есть клиенту с одним и тем же скоринговым баллом консервативный банк может отказать, а более рисковая организация — одолжит деньги.

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Показатель долговой нагрузки (ПДН) — соотношение того, сколько клиент тратит на выплату долговых обязательств, к общему объему его доходов. С 1 октября банки и МФО обязаны рассчитывать ПДН при выдаче кредита больше 10 тыс. рублей. В Сбербанке напомнили, что, оценивая заемщика, банк также собирает данные из внутренних и внешних источников (только с согласия самого клиента). Используемые в процессе технологии, алгоритмы и модели, как правило, уникальны для каждый кредитной организации. Учитываются и отношения заемщика с банком — например, к зарплатным клиентам кредиторы традиционно более лояльны. "На самом деле дьявол в деталях: чем больше опыт команды розничных рисков, чем более разнообразные и полные источники данных анализируются, тем точнее оценка заемщика. Сегодня выигрывают те, кто применяют наиболее продвинутые методы моделирования, например машинное обучение; кто умеет пользоваться дополнительными сервисами для оценки, предоставляемыми БКИ, — различными вариантами скорингов, триггеров, систем борьбы с мошенничеством; те, кто умеют использовать дополнительные, не всегда очевидные на первый взгляд, источники информации о клиентах", — отметила член правления банка "Открытие" Ирина Кремлева. Если все проверки клиент прошел успешно, то банк одобрит заявку. В других случаях организация может изменить условия кредита — например, снизить сумму или вообще отказать в займе, объяснил Алексей Крамарский. Зачем нужен показатель долговой нагрузки

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Этот показатель влияет на коэффициенты при расчете нагрузки на капитал кредиторов. Те должны будут оценить, сколько клиент ежемесячно тратит на выплаты обязательств относительно своих доходов. Чем выше нагрузка, тем больше банку понадобится денег, чтобы обеспечить потенциальный дефолт по кредиту, то есть работать с очень закредитованными клиентами станет не выгодно. Так что ЦБ ожидает, что внедрение ПДН притормозит рост необеспеченного потребкредитования и позволит снизить темпы до 10% уже в 2020 году. По методике ЦБ банки должны учитывать уже действующие и одобренные кредиты, лимиты по кредитным картам и микрозаймы. Также нагрузкой считаются кредиты, где клиент выступает созаемщиком или поручителем, в случае, если по ним есть просрочка больше 30 дней. Ведь если основной заемщик перестает платить, то обязательства ложатся как раз на созаемщика. Рассчитать свой ПДН можно самостоятельно. К сумме платежей по уже имеющимся кредитам нужно прибавить платеж по новому займу, полученную цифру разделить на среднемесячный доход и умножить на 100. Пример. Ежемесячный доход — 90 тыс. рублей, уже есть автокредит с платежом 20 тыс. рублей в месяц. И человек хочет взять еще потребительский займ с платежом 10 тыс. рублей. Получается: (20 000 + 10 000) / 90 000 * 100 = 33,3%. Но не факт, что результат однозначно совпадет с расчетами банка, а называть их он не обязан. Хотя ЦБ порекомендовал кредиторам все-таки это делать. Как банки подготовились к внедрению ПДН Мера не нова — большинство опрошенных ТАСС банков рассказали, что уже давно используют собственные системы оценки долговой нагрузки клиентов, которые во многом строятся на тех же принципах, что и механизм ЦБ.

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Например, в "Хоум кредите" рассказали, что применяют такой подход с 2014 года, и "при этом он более гибкий по сравнению с тем, что вступил в силу, и учитывает не только текущие показатели закредитованности клиента, но и сроки выплаты его долгов". Также, по мнению Станислава Дружинского, введение ПДН позволит людям, уже имеющим повышенную долговую нагрузку на свои доходы, избежать неприятностей и просрочек. "Число выданных кредитов после вступления нововведений в силу более зависит от характеристик приходящих заемщиков. Само по себе нововведение может незначительно снизить долю одобрений, на 2–4%", — считает Ирина Кремлева. Она отметила, что "Открытие" планирует не снижение числа выдаваемых кредитов, а переориентацию из высокорискованных сегментов в менее рискованные. "Для банков с консервативным подходом к оценке рисков мало что изменится. Но есть игроки с более агрессивным подходом, которые выдают кредиты без подтверждения дохода или кредитуют заемщиков с высоким ПДН. Для них выдача высокорисковых кредитов увеличит нагрузку на капитал и приведет к сокращению доходности. Поэтому таким банкам нужно будет либо отказаться от кредитования в высокорисковых сегментах, либо повысить ставки. В целом введение обязательного расчета ПДН будет способствовать дальнейшему охлаждению рынка потребительского кредитования", — заявил Алексей Крамарский. В Сбербанке предложили подождать, прежде чем оценить окончательное влияние нововведений на рынок. Дополнительные критерии оценки

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Банки всегда говорят на языке рисков и возврата денег, так что они, конечно, хотели бы знать как можно больше о клиентах, чтобы точнее определить их платежеспособность. Например, бюро кредитных историй "Эквифакс" разработало сервис, который позволит оценивать заемщиков по кредитному поведению родственников. БКИ будет искать в системе совпадение информации о претендентах на кредит — ФИО, адрес проживания, данные о поручителях и т. д. Сейчас несколько банков уже тестируют технологию. В "Эквифакс" признали, что пока возможны ошибки — например, если у бывших супругов осталась одна фамилия, так что механизм требует доработки. Важную роль при оценке платежеспособности заемщика могут играть данные, полученные из государственных органов — пенсионного фонда, налоговой службы, службы судебных приставов, ГИС ЖКХ и т. п., напомнили в Промсвязьбанке. Доход не всех заемщиков можно адекватно оценить по данным только бюро кредитных историй, считают в "Тинькофф банке". Сейчас организация прорабатывает модель оценки клиентов по карточным транзакциям — способ может дать больше информации, чем кредитная история из БКИ. Такая модель оценки дохода может быть полностью прозрачной для ЦБ, но для масштабного применения требуются регуляторные изменения, уточнили в организации. В банке "Открытие" подчеркнули, что чем больше источников информации и дополнительных сервисов, тем точнее оценка заемщика. Но важно не увлекаться — иногда трудозатраты по внедрению тех или иных инноваций или затраты на их поддержание значительно превышают экономический эффект. В Росбанке считают, что большую роль в данном вопросе должно выполнять государство путем расширения источников информации о клиентах и повышения актуальности данных. В Ситибанке рассказали, что на данный момент активно тестируются альтернативные источники данных (big data), которые могли бы дать дополнительный позитивный эффект на существующие риск-модели банка. Также организация видит перспективы в обмене информацией с партнерами не из банковской сферы — страховыми компаниями, магазинами и т. д. Для клиентов здесь важно определить, готовы ли они предоставлять такой объем информации кредитным организациям и доверяют ли им хранить ее. Почему банк отказывает в кредите Понятно, что кредитные организации не объясняют конкретных причин отказа. Но участники рынка рассказывают, что влияет на решение. Так, в Росбанке назвали пять главных причин, почему банк говорит "нет". Основная — негативная кредитная история. Просрочки по кредитам, особенно если они свежие и больше, чем на один месяц, — главный сигнал для банка, что клиент не очень ответственный. Если заемщик задержал выплату больше, чем на 90 дней, и произошло это сравнительно недавно, то, скорее всего, кредит он не получит. А если вы не сможете заплатить взнос уже в первый месяц, банк наверняка заподозрит мошенничество. Несоблюдение платежной дисциплины — причина примерно половины отказов в Росбанке, уточнил Алексей Просвирин. Если в истории стоит пометка о банкротстве, то можно почти наверняка забыть о кредите — ни один банк не даст в долг заемщику, который однажды уже списывал все долги. О том, просто ли это сделать, можно почитать в другом нашем материале. Казалось бы, все проще, если клиент обращается за займом в первый раз: нет кредитов — нет и просрочек. Но и тут не все просто — пустая кредитная история не дает банку понять, как клиент вообще исполняет обязательства. Тогда, скорее всего, помогает социодемографический скоринг. Программа сравнивает заемщика с другими клиентами банка и решает потенциально, насколько ответственным он может быть с учетом того, как ведут себя похожие на него заемщики. Также банк вряд ли захочет давать в долг, если у клиента высокая долговая нагрузка. Желательно, чтобы на оплату кредита ежемесячно уходило не больше половины доходов. При этом эксперты по личным финансам традиционно рекомендуют правило "50/20/30": 50% доходов направлять на все необходимые траты, без которых никуда, — не только кредиты, но еще аренда, коммунальные услуги, транспорт, продукты и т. п., 20% — откладывать и оставшиеся 30% — тратить на свое усмотрение.

Если банк выяснит, что клиент предоставил ложные данные о работе, доходах и т. п., это, скорее всего, тоже закроет доступ к займу.

Не нравится кредитным организациям и небольшой трудовой стаж. Чем больше человек работает, тем больше оснований считать, что он продолжит работать и сможет выплачивать кредит.

По похожей причине банки смотрят и на возраст заемщика. Например, в ипотеке могут отказать тем, кому еще не исполнилось 21 года, или пенсионерам. Но даже если что-то из этого про вас, банк может делать исключения — для хороших и платежеспособных клиентов, уточнили в Росбанке. Например, в ВТБ рассказали, что его правила при скоринге допускают некоторые просрочки — все зависит от их количества, срока, длительности и других данных в кредитной истории, а также от отношений клиента с банком и того, какой именно продукт он просит. Советы заемщикам Положительная кредитная история, отсутствие больших долгов, чтобы на выплаты уходило не больше 50%, а желательно меньше, и корректные данные в анкете — и, скорее всего, у банка не будет причин отказать в займе.