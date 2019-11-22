Как объявить себя банкротом и списать все долги, если вы — физлицо

Возможность объявить о своем банкротстве появилась у простых россиян осенью 2015 года. Эта процедура — единственный способ списать задолженность или хотя бы ее часть, если человек не может расплатиться с кредиторами.

Все четыре года количество граждан, которых признают несостоятельными, растет. За 2018 год их число достигло 43 984 человек — почти в 1,5 раза больше, чем годом раньше. При этом кредиторам удалось вернуть только 1% от 519,467 млрд рублей, что им задолжали банкроты — физические лица, уточнили в Федресурсе.

Рассказываем, просто ли расстаться со скопившейся задолженностью и сколько за это придется заплатить.