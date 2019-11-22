Как объявить себя банкротом и списать все долги, если вы — физлицо

Возможность объявить о своем банкротстве появилась у простых россиян осенью 2015 года. Эта процедура — единственный способ списать задолженность или хотя бы ее часть, если человек не может расплатиться с кредиторами.
Все четыре года количество граждан, которых признают несостоятельными, растет. За 2018 год их число достигло 43 984 человек — почти в 1,5 раза больше, чем годом раньше. При этом кредиторам удалось вернуть только 1% от 519,467 млрд рублей, что им задолжали банкроты — физические лица, уточнили в Федресурсе.
Рассказываем, просто ли расстаться со скопившейся задолженностью и сколько за это придется заплатить.
Кто может объявить себя банкротом?
Начать процедуру банкротства может любой человек, который задолжал по кредиту не менее 500 тыс. рублей и задерживает платеж более чем на 90 дней. Также инициировать процесс могут налоговые органы и сами кредиторы — чаще всего это банк, иногда — физическое лицо, у которого должник занял деньги под расписку.
При этом объявить о банкротстве можно и при меньшей сумме долга (п. 2 ст. 213.4 закона) — если человек предвидит, что не сможет погасить свои долги и только в случае неплатежеспособности, то есть когда размер задолженности — больше стоимости его имущества.
А как именно это сделать?
Процедура банкротства начинается с подачи заявления в арбитражный суд. Как говорится в законе "О несостоятельности (банкротстве)", к заявлению нужно приложить документы о составе семьи, задолженности, доходах, имуществе и операциях с ним за последние три года. Еще нужно предоставить список кредиторов, указав их адреса. Также заранее выберите и укажите саморегулируемую организацию (СРО) арбитражных управляющих, которая займется реализацией имущества после признания вас банкротом.
Дальше суд рассматривает дело. После того как он принял заявление, назначается заседание. Задача банкрота — доказать, что у него действительно нет возможности платить по долгам и в ближайшее время ситуация не улучшится. Суд изучит доходы, имущество и решит, начинать процедуру банкротства или нет. По данным проекта ЦБ, на это может уйти от 15 дней до трех месяцев со дня первого заседания.
Следующий этап — непосредственно процедура банкротства.
Как проводится процедура банкротства?
В среднем процесс длится от шести до 12 месяцев.
Если арбитражный суд решит, что заявление должника обоснованно, то на долг перестают начисляться штрафы и пени, а кредиторы больше ничего не могут требовать. Также суд назначит финансового управляющего от саморегулируемой организации арбитражных управляющих — по возможности как раз из той, которая указана в заявлении. Именно этот человек будет распоряжаться деньгами и имуществом потенциального банкрота.
Управляющий может помочь заключить с кредиторами мировое соглашение, при котором долг заемщику простят. Это самый экономичный вариант для должника.
Или управляющий поможет добиться реструктуризации долгов, например пересмотра условий, порядка и срока выплаты кредита.
Если договориться с кредиторами не удалось или должник нарушает график выплат при реструктуризации, суд отменит новые договоренности, а арбитражный управляющий начнет распродавать имущество должника. Вырученные средства получат кредиторы в счет уплаты долга. Остальная задолженность будет списана.
Банкрот лишится всего своего имущества?
Нет, не всего. Есть довольно длинный перечень того, что в счет уплаты долгов у банкрота не заберут.
Так, не может быть изъято единственное жилье и земельный участок, на котором оно расположено, предметы домашнего обихода и обстановки, одежда, обувь, продукты, топливо для обогрева дома и приготовления пищи.
Небольшие денежные суммы — в размере прожиточного минимума на должника и каждого его иждивенца — тоже оставят.
Призы и госнаграды у банкрота не отнимут.
Любимого кота, как и других домашних животных, также за долги не отберут.
Зато абсолютно точно будут распроданы драгоценности, предметы роскоши, автомобиль (если он не является средством заработка для должника), недвижимость, не являющаяся единственным жильем должника.
А если единственное жилье — ипотечная квартира, оплачивать которую я не могу?
Такую квартиру банк сможет забрать.
Сохранить ее можно, только если это жилье является единственным для несовершеннолетних детей. При этом ипотечный долг не спишут, просто вопрос дальнейших выплат на время заморозят.
Но с 31 июля 2019 года в России заработал механизм "ипотечных каникул". Теперь если у должника возникли жизненные трудности, например, он потерял работу или серьезно заболел, то на полгода он сможет уменьшить выплаты или совсем отложить их. Что нужно сделать, чтобы "уйти на каникулы", читайте в другом нашем материале.
Но если у меня нет имущества? Машину и квартиру я продал год назад.
Если суд признает вас банкротом, ваши долги будут списаны.
Но, во-первых, арбитражный управляющий может оспорить сделки заемщика за последние три года. Так что, предвидя банкротство, спешно продавать машину или переписывать на родственников квартиру — занятие бессмысленное.
Во-вторых, если человек спешно расстается с имуществом накануне банкротства, то его могут обвинить в преднамеренном банкротстве или сокрытии имеющегося имущества. За такое преступление должнику может грозить лишение свободы на срок до шести лет.
Каковы последствия банкротства для физлица?
Человек, признанный банкротом, в течение трех лет не сможет занимать управленческие должности.
Пока длится производство по делу о банкротстве, гражданин не сможет выезжать за границу.
В течение пяти лет после решения суда банкрот обязан сообщать своим кредиторам об этом факте. При этом его кредитная история будет испорчена навсегда: вряд ли найдутся желающие занять ему средства. Но если все-таки найдутся и человек снова наберет кредитов, повторно объявить себя несостоятельным он может не раньше чем через пять лет.
И важно — процедура банкротства не бесплатная. Она тоже стоит денег.
И сколько стоит банкротство?
Банкротство — это не дешево, напоминают в проекте ЦБ. Придется потратиться на:
- госпошлину — 300 рублей. Нужно уплатить при подаче заявления в суд;
- оплату публикаций на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) — чуть больше 400 рублей за каждое сообщение. А нужно будет разместить информацию обо всех основных решениях суда: об обоснованности вашего заявления, утверждении плана реструктуризации, проведения торгов по продаже имущества и т.д.;
- публикацию в газете "Коммерсантъ" данных о реструктуризации долга или продаже имущества. Это обязательно, как и публикация в ЕФРСБ. Цена составляет 225,54 рубля за 1 кв. см. По данным проекта ЦБ, одна такая публикация может стоить до 7 тыс. рублей, а их может быть несколько;
- почтовые расходы для обмена документами с кредиторами и государственными органами;
- услуги арбитражного управляющего и его расходы, которые возникают при реализации имущества. Сперва, когда вы только начнете процедуру банкротства, нужно будет внести на депозит суда 25 тыс. рублей. Если денег нет, то можно попросить отсрочку до первого судебного заседания. Затем финансовый управляющий может привлечь к работе независимых экспертов — их работу тоже придется оплатить.
Как раз "скрытые" траты — одна из серьезных проблем признания банкротства через суд. Люди часто думают, что им достаточно будет оплатить госпошлину и услуги управляющего, но это оказывается не так. При банкротстве физлиц возникает много расходов — особенно во время реализации имущества. Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин, говоря о необходимости удешевить процедуру банкротства, отметил, что ее стоимость сейчас может достигать 200 тыс. рублей.
А если нет таких денег?
Специально для тех, кто находится в совсем тяжелом финансовом положении, разрабатывается законопроект об упрощенной процедуре банкротства. Минэкономразвития как раз подготовило и опубликовало его для общественного обсуждения.
Эта версия проекта, который разрабатывается с 2016 года, предлагает гражданам два варианта: внесудебная процедура через арбитражных управляющих и упрощенная через суд. В обоих случаях на упрощенную процедуру смогут претендовать граждане:
- задолжавшие от 50 тыс. рублей до 700 тыс. рублей;
- у кого за полгода до процедуры банкротства возникло не больше 25% долга;
- те, кто в течение года до начала банкротства не отчуждал имущество стоимостью более 2 млн рублей или более 200 тыс. рублей — если это было сделано безвозмездно.
При этом если должник обратится в суд, арбитражный управляющий должен будет помочь ему за плату в размере 10% от прожиточного минимума. В 2019 году он составляет 11 280 рублей в месяц, а с января 2020 года вырастет до 12 130 рублей. То есть если бы норма действовала уже сейчас, плата составила бы 1128 рублей.
Если должник выберет досудебное урегулирование через СРО арбитражных управляющих, то организация опубликует данные о возбуждении внесудебного банкротства на сайте ЕФРСБ. После этого вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов. У тех, в свою очередь, есть год, чтобы через суд потребовать признать гражданина банкротом в обычном порядке. Через год человека признают банкротом, а непогашенные долги списываются. За эту услугу управляющий получит 3 тыс. рублей.
Мария Селиванова, Арина Раксина