Кредиторы vs заемщики. Что делать, если требуют чужой долг? И как распознать мошенников?

Коллекторы позвонили и потребовали вернуть чужой долг. Или долг, который давно уплачен. Или клиент задолжал банку, но звонят ему почему-то снова коллекторы. И таких историй — множество.

С 2017 года закон определил правила, как кредиторы должны общаться с должниками — сколько раз звонить, писать, приходить к ним домой и т.д. Также участники рынка сами дополнительно устанавливают стандарты взыскания просрочки. Жить заемщикам в результате действительно легче, отметил эксперт проекта ОНФ "За права заемщиков" Михаил Алексеев. Но получить неприятный звонок можно, даже расплатившись со всеми долгами. Это могут быть "черные коллекторы", мошенники или просто техническая ошибка.

Вместе с юристами разобрались, как отвечать и что делать.