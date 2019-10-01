Кредиторы vs заемщики. Что делать, если требуют чужой долг? И как распознать мошенников?

Коллекторы позвонили и потребовали вернуть чужой долг. Или долг, который давно уплачен. Или клиент задолжал банку, но звонят ему почему-то снова коллекторы. И таких историй — множество.
С 2017 года закон определил правила, как кредиторы должны общаться с должниками — сколько раз звонить, писать, приходить к ним домой и т.д. Также участники рынка сами дополнительно устанавливают стандарты взыскания просрочки. Жить заемщикам в результате действительно легче, отметил эксперт проекта ОНФ "За права заемщиков" Михаил Алексеев. Но получить неприятный звонок можно, даже расплатившись со всеми долгами. Это могут быть "черные коллекторы", мошенники или просто техническая ошибка.
Вместе с юристами разобрались, как отвечать и что делать.
Есть просрочка по кредиту, но звонят не из банка, а коллекторы. Почему?
Тут может быть один из двух вариантов.
- Кредитор — банк или микрокредитная организация (МФО) — заключили с коллекторами агентский договор, чтобы те вернули долг. По такой схеме коллекторы получают вознаграждение, а банк — назад свои деньги.
- Кредитор продал коллекторскому агентству просроченную задолженность (по договору переуступки прав — цессии). Да, банки и МФО имеют на это право. Они могут продать даже кредит, который заемщик добросовестно выплачивает, но только другому банку или МФО. Коллекторы занимаются строго взысканием просроченных долгов.
Разве банку не нужно разрешение, чтобы продать долг?
Согласие должника требуется только, если такое ограничение есть в договоре. Верховный суд (ВС) уточнил, что коллекторам банки могут продавать долги тоже только, если это предусматривает договор. Но кредитные организации, как правило, заранее прописывают этот пункт, чтобы избежать будущих претензий. Так что всегда внимательно читайте документы, которые подписываете, чтобы потом не удивляться.
Все участники рынка настоятельно рекомендуют не исчезать "с радаров" и не копить долг, если возникли финансовые проблемы. Свяжитесь с кредитором, объясните ситуацию — скорее всего, банк или МФО пойдут навстречу и предложат схему реструктуризации. Доводить до коллекторов и судов не выгодно никому. Почитайте, чем просроченная задолженность грозит заемщику.
А мне должны были сообщить, что долг продан?
Сделать это может и банк (первоначальный кредитор), и коллекторы (новый кредитор). Кто именно этим займется, стороны, как правило, уточняют в договоре, объяснил президент саморегулируемой организации "Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств" (СРО НАПКА) Эльман Мехтиев.
- Если уведомление присылает первоначальный кредитор, то с момента его получения платить нужно коллекторам.
- Если уведомление присылает новый кредитор, то сначала нужно убедиться, что он действительно получил права требовать долг. Верховный суд решил, что в этом случае заемщик может потребовать первоначального кредитора подтвердить продажу долга. И пока тот этого не сделает, не выполнять требования коллекторов. А если банк или МФО не сделают этого в разумные сроки, то платить можно первоначальному, а не новому кредитору. Однако ВС не уточнил, сколько именно — "разумный срок". И не переставайте платить, пока ждете подтверждения — не копите долг и штраф за него еще больше.
О продаже долга и новом кредиторе должнику сообщат в заказном письме в течение 30 рабочих дней. В нем также должна быть и копия договора цессии. А вот если кредиторы о продаже не сообщили, то новый кредитор несет риски из-за возникновения просрочки.
Организации — члены НАПКА пожаловались, что часто сталкиваются с проблемой, когда должник переехал, не сообщив об этом, или просто игнорирует почту и узнает, что долг продан, только когда ему уже начинают звонить. "Проблему уведомления может решить альтернативное информирование клиента о движении долга, например через портал госуслуг", — считает Эльман Мехтиев.
Есть и другие нюансы. Так, если заемщик закрыл долг до того, как получил уведомление, то обязательства он исполнил. Требовать эти деньги коллекторы должны будут уже с банка.
Как скоро банк продаст долг, если есть просрочка?
В законодательстве нет четких сроков, все зависит от политики и бизнес-модели самого банка, объяснил Михаил Алексеев.
У кого-то есть свои службы досудебного взыскания, и они работают через них, кто-то сразу привлекает коллекторов. Но, как правило, именно продают долги банки и МФО не раньше, чем через три-четыре месяца просрочки.
А что, если требуют вернуть чужой долг?
В НАПКА рассказали, что примерно в половине случаев россияне жалуются именно на звонки "не по адресу". Возможные причины ошибки:
- организация неправильно оформила документы;
- должник раньше жил по вашему адресу или пользовался вашим номером телефона;
- он специально оставил неправильные контактные данные при получении кредита.
Нередко банки просят клиентов, претендующих на кредит, указать дополнительные контакты — родственников или знакомых. Так что позвонить вам могут, если заемщик пропал и кредиторы пытаются его найти. Если кредит не ваш и общаться с коллекторами вы не хотите, откажитесь. Мы рассказывали, как это можно сделать.
Проект "Финансовая культура" от ЦБ напоминает, что заплатить придется, если вы:
- поручитель или созаемщик по кредиту;
- наследник должника.
В худшем случае — кредит взяли мошенники, использовав ваши паспортные данные.
И что тогда делать?
Независимо от того, брали кредит или нет, платили по нему исправно или задолжали за несколько месяцев, для начала выясните подробности.
- Узнайте, кто и из какой организации звонит, по поводу какого именно долга.
- Спросите, почему беспокоят именно вас.
- Попросите прислать документы, подтверждающие долг.
- Если звонит коллектор, проверьте его полномочия — пусть пришлет документ, на основании которого он общается с заемщиком. Михаил Алексеев напомнил, что для коллекторской деятельности нужна лицензия — проверьте, есть ли компания в госреестре. Если нет, значит, звонил "черный коллектор", работающий нелегально.
Дальше проверьте свою кредитную историю — она хранится в одном из Бюро кредитных историй (БКИ). Узнать, в каком именно, можно на сайте ЦБ. Вдруг на вас оформили еще кредитов, о которых вы пока не знаете.
Если займов вы не брали и уверены, что это были мошенники, то сходите в полицию, напишите заявление и получите талон-уведомление.
Затем обратитесь в офис организации, которая выдала кредит, и подайте заявление, чтобы аннулировать мошеннические договоры. Возможно, банк попросит копию документов из полиции, так что на всякий случай ее лучше сделать.
Для достоверности мошенники могут даже оформить на вас сим-карту. Стоит связаться с мобильными операторами и узнать, не оформлен ли на вас еще и незнакомый номер телефона.
Как понять, что звонят мошенники?
"Каждый день мы слышим про новые и новые виды мошенничества. Но рецепт против социальной инженерии один — не поддавайтесь эмоциям, переспрашивайте, перепроверяйте информацию и берите инициативу в коммуникациях в свои руки", — посоветовал Эльман Мехтиев.
Человеческие слабости — страх и растерянность, вот чем чаще всего пользуются мошенники. Они ведут себя очень убедительно: говорят грамотно, уверенно и по делу, упоминают много деталей. Но если вам предлагают оплатить долг прямо во время разговора, по ссылке или реквизитам из смс или электронного письма, и при этом убеждают сделать это как можно скорее, это явно мошенничество. Возвращать долги стоит только по проверенным документам, подчеркнул Михаил Алексеев.
Главное — сохранять спокойствие и при малейших сомнениях следует закончить разговор и проверить информацию по схеме, что мы описывали выше.
Вроде выяснили — кредит не мой и даже не мошеннический, общаться с коллекторами я не хочу, но звонки продолжаются. Как их остановить?
Время переходить к более решительным действиям — пожалуйтесь в инстанции.
- На банк или МФО — в Центробанк.
- На коллектора — в Федеральную службу судебных приставов, Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств и Роспотребнадзор.
- На "черных коллекторов" — в полицию.
- На нарушение закона "О персональных данных" — в Роскомнадзор.
Арина Раксина