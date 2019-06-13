Почему банк может приостановить операцию по счету или карте? Возможные причины

Блокируя операции клиентов, банки главным образом руководствуются антиотмывочным законодательством, цель которого — борьба с обналичиванием средств и финансированием терроризма. ТАСС неоднократно писал, какие действия организации могут посчитать подозрительными, что такое черный список ЦБ, как в него не попасть или почему граждан могут попросить подтвердить перевод по карте.
Мы решили собрать возможные причины блокировки или отказа проводить операцию в один материал.
Почему банки следят за нами
Проверять определенные операции с денежными средствами или другим имуществом требует федеральный закон 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". По требованию ЦБ отслеживаются любые действия, похожие на:
- незаконный перевод безналичных средств в наличные;
- запутывание схем расчетов;
- вывод денег за границу.
В первую очередь кредитные организации внимательно смотрят на операции, превышающие 600 тыс. рублей, но могут проверять любые, если посчитают их подозрительными.
Власти усиливают борьбу с подозрительными финансовыми операциями
Вступающий в силу с 27 июня 2019 года закон расширяет список банковских операций, которые подлежат обязательному контролю. А именно: в их число теперь входит снятие наличных с карт иностранных банков.
Кредитные организации на территории России, в чьих банкоматах или отделениях снимают деньги с иностранных карт, будут отправлять в Росфинмониторинг данные о:
- дате, месте и сумме операции;
- номере карты и названии банка, который ее выпустил;
- владельце карты или другую информацию, которая поможет идентифицировать того, кто совершил операцию.
Список стран, банковские карточки которых возьмут на заметку, Росфинмониторинг составит уже после вступления поправок в силу. Но публиковать его все равно не будут, так как это информация ограниченного доступа: банки получат ее через свои личные кабинеты.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Игорь Дивинский объяснял, что в первую очередь в этот перечень попадут страны, где сильна активность террористических организаций, например, Ирак и Афганистан. А вот карт, выпущенных российскими "дочками" иностранных банков, новые нормы не коснутся.
Что может вызвать подозрение у банков
Отказывая в проведении операции, банки ориентируются на множество критериев, которые содержатся в законе и разъяснительных письмах ЦБ. Вот только некоторые из них:
- запутанный и необычный характер сделки;
- у сделки нет экономического смысла и законной цели;
- сделка не соответствует деятельности компании;
- неоднократное совершение операций для ухода от контроля;
- отказ клиента предоставить банку данные;
- его излишняя озабоченность конфиденциальностью операции и раскрытием информации госорганам;
- пренебрежение клиентом выгодными условиями;
- необычно сложный порядок расчетов, отличающийся от обычной практики;
- необоснованная поспешность в проведении операции;
- внесение существенных изменений в ранее согласованную операцию прямо перед ее началом;
- несоответствие операции общепринятой рыночной практике;
- отсутствие информации о клиенте у обслуживающих его банков;
- неоправданные задержки при предоставлении клиентом документов и данных;
- клиент — иностранное публичное должностное лицо, его супруг или родственник;
- клиент действует в интересах общественных и религиозных организаций, благотворительных фондов или НКО;
- деятельность, связанная с реализацией предметов искусства и т.д.
Что следует помнить бизнесу
Предпринимателям банки советуют внимательно относиться к работе с наличными средствами. Скорее всего, им не понравится:
- Если со счетов часто снимают наличные средства "на прочие цели". И если снимаемые суммы, по мнению банка, выходят за рамки разумного, он может запросить подтверждающие документы — куда и для чего тратились деньги. Также кредитные организации обращают внимание, когда сотрудники снимают наличку с бизнес-карт.
- Снятие крупной суммы в тот же день, когда она поступила на счет.
- Постоянные необоснованные переводы денег физическим лицам, которые те потом обналичивают.
- Просто регулярная обналичка крупных сумм. Например, так бывает, если компания выплачивает сотрудникам зарплату наличными, для чего руководитель ежемесячно снимает одинаковые суммы.
- Операции без экономического смысла. Например, если фирма отчитывается о нулевой доходности и при этом переводит шестизначные суммы на зарплату.
- Много вкладов на короткие сроки, которые клиент закрывает, а деньги снимает наличными.
- Регулярные переводы всех денег с расчетного счета в другой банк.
- Если непонятно, с кем заключена сделка. Такая ситуация рискует возникнуть, если бизнесмен недостаточно хорошо проверит подрядчиков и в итоге случайно свяжется с цепочкой фирм-однодневок.
Правильно стоит проводить и безналичные операции по счетам (вкладам). Причиной проверки могут стать:
- Отсутствие налоговых платежей. Если предприниматель платит налоги со счета в другом банке, чего первый, конечно, не видит.
- Если в платежках есть ошибки — например, в назначении переводов.
- Если компания проводит сделки не по своему виду деятельности.
Когда клиент (не только бизнес, но и физическое лицо) ведет себя подозрительно, банк может запросить у него дополнительные документы и пояснения. Если организация все равно сочтет операцию сомнительной, она может отказать в ее проведении и даже закрыть счет (если клиент не предоставит требуемые пояснения). В этом случае она сообщит о ситуации в ЦБ, а это грозит клиенту попаданием в черный список.
Почему могут заблокировать операцию по карте
Банки оценивают все безналичные переводы с карты на карту и по закону "об антифроде" могут на два (рабочих) дня блокировать переводы, если заподозрят, что клиент их не совершал. Это, впрочем, делается уже для борьбы с мошенниками и кражей денег со счетов россиян.
В этом случае кредитная организация должна связаться с клиентом и узнать, проводил ли тот вызвавшую сомнения операцию. Если этого не произошло, лучше самому обратиться в банк за разъяснениями.
ЦБ ранее называл три основных признака мошеннических операций:
- если данные получателя перевода уже содержатся в базе ЦБ о случаях и попытках хищения с карт;
- если параметры устройства, с которого совершили перевод, также содержатся в базе регулятора;
- нетипичность транзакций по сравнению с обычными переводами клиента. Тут банкам нужно обращать внимание на время и место проведения операции, ее сумму и периодичность.
Банки также могут установить и собственные критерии для защиты клиентов.
Сами банки просят внимательно и с пониманием относиться к их запросам предоставить документы и пояснения по проводимым операциям — не игнорировать их и выполнять в указанные сроки. "Документами, подтверждающими источник происхождения средств, могут являться, например, договоры об оказании услуг, дарения, иные документы в зависимости от конкретной ситуации", — объяснили в Сбербанке.
Кроме того, обращаем внимание, что внутренний регламент от организации к организации может отличаться, так что при возникновении любых вопросов лучше сразу обратиться в свой банк или непосредственно в ЦБ.
Арина Раксина