Почему банк может приостановить операцию по счету или карте? Возможные причины

Вступающий в силу с 27 июня 2019 года закон расширяет список банковских операций, которые подлежат обязательному контролю. А именно: в их число теперь входит снятие наличных с карт иностранных банков.

Кредитные организации на территории России, в чьих банкоматах или отделениях снимают деньги с иностранных карт, будут отправлять в Росфинмониторинг данные о:

дате, месте и сумме операции;

номере карты и названии банка, который ее выпустил;

владельце карты или другую информацию, которая поможет идентифицировать того, кто совершил операцию.

Список стран, банковские карточки которых возьмут на заметку, Росфинмониторинг составит уже после вступления поправок в силу. Но публиковать его все равно не будут, так как это информация ограниченного доступа: банки получат ее через свои личные кабинеты.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Игорь Дивинский объяснял, что в первую очередь в этот перечень попадут страны, где сильна активность террористических организаций, например, Ирак и Афганистан. А вот карт, выпущенных российскими "дочками" иностранных банков, новые нормы не коснутся.