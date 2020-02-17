РБК: ЦБ уточнит признаки сомнительных операций и основания для блокировки счетов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Банк России впервые за восемь лет подготовил поправки в сфере "антиотмывочного" законодательства, в которых уточнит признаки сомнительных операций, способные стать основанием для приостановки транзакций или блокировки банковского счета клиента. Об этом сообщила газета РБК со ссылкой на документ и представителя ЦБ.

В частности, по данным издания, регулятор предлагает не считать сомнительными операции, которые клиент проводит, несмотря на высокую комиссию и заградительные тарифы, а также транзакции, проведение которых отличается от обычного поведения клиента.

При этом сомнительными могут быть признаны некоторые операции по исполнительному документу, регулярные операции по снятию наличных со счета физического лица, если средства поступали от юридического лица или индивидуального предпринимателя, кроме зарплаты, пенсий, алиментов и подобных перечислений. Кроме того, банки смогут блокировать дистанционные транзакции, проводимые с одного устройства или с одной группы IP-адресов на счета разных компаний и физических лиц.

Также ЦБ впервые внес в перечень признаков сомнительных операций действия по продаже или приобретению виртуальных активов.

Как уточнил РБК представитель Банка России, регулятор разрабатывал перечень совместно с Росфинмониторингом в течение года, чтобы "исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг". При этом он подчеркнул, что при формировании списка, регулятор готов учитывать пожелания банков.

"Кредитные организации вправе дополнить его своими критериями, характерными именно для них, с учетом масштаба, специфики и характера деятельности кредитной организации, характера совершаемых клиентами операций и связанного с ними уровня риска легализации (отмывания) преступных доходов", - приводит газета слова представителя ЦБ.

Зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, выступая на ежегодной встрече банкиров с руководством Банка России, организованной Ассоциацией банков России 13 февраля, заявил, что объем обналичивания денежных средств в РФ в 2019 г. сократился в 1,9 раза, незаконного вывода денежных средств за рубеж - лишь на 2%, но сохранился на исторически низком уровне.

При этом банки могут участвовать в схемах обналичивания опосредованно и "несознательно", но существующие автоматизированные системы позволяют выявлять такие операции. По его словам, после того, как ЦБ начал направлять в кредитные организации информацию об отказах в операциях в зависимости от уровня риска, число отказов сократилось на 34% по сравнению с 2018 г., а количество клиентов, операции которых были заблокированы, - на 30%.

Кроме того, было реабилитировано 20,5 тыс. клиентов банков, попавших в "черный список" по антиотмывочному закону, и аннулировано более 42 тыс. отказов по операциям.