Представители российских банков опровергли массовые блокировки счетов клиентов

Ранее газета "Известия" писала, что банки начали запрашивать у клиентов данные о происхождении средств и о цели снятия денег со счета. За отказ предоставить информацию банки грозят заблокировать счет или вклад клиента. По данным издания, в последние годы случаи блокировок счетов по этой причине стали массовыми.

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Ряд российских банков заявили, что они вправе принимать меры по определению источников происхождения средств клиентов и блокировать сомнительные операции, но не счета. Об этом сообщили пресс-службы кредитных организаций.

Почему банк может приостановить операцию по счету или карте?

Почему банк может приостановить операцию по счету или карте? Возможные причины

"Банки могут принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента, причем на любую сумму. В случае выявления сомнительных операций клиентов, непредоставления обосновывающих документов банки вправе после предварительного предупреждения отказывать клиентам в проведении операции по банковскому счету (вкладу). Речь идет не о блокировке счета, а об отключении систем дистанционного доступа к счету (системы клиент-банк, пластиковых карт и так далее)", - говорится в сообщении Альфа-банка.

В пресс-службе кредитной организации отметили, что при этом у таких клиентов остается возможность подавать расчетные документы на бумажном носителе в отделении банка.

В свою очередь, в пресс-службе Московского кредитного банка (МКБ) сослались на ФЗ-115, в соответствии с которым банк обязан запросить у клиента дополнительные сведения по операциям, имеющим признаки повышенного риска, в том числе информацию по источнику происхождения средств или пояснение о планах дальнейшего использования.

"При этом даже в случае выявления подозрительной операции речь идет об отказе в ее проведении, но не о блокировании счета клиента", - пояснили в пресс-службе МКБ.

В Сбербанке также подтвердили, что при выявлении необычных операций банк по закону просит клиента пояснить происхождение средств.

"Критерии необычных операций определяются Банком России, информация о критериях находится в публичном доступе. Пороговые суммы операций и критерии отбора, применяемые банками, не могут раскрываться в силу законодательных требований. Документами, подтверждающими источник происхождения средств, могут являться, например, договоры об оказании услуг, дарения, иные документы в зависимости от конкретной ситуации", - говорится в сообщении.