Двухдневная заморозка. За что банки смогут блокировать карты

В России за первое полугодие 2018 года число кибермошенничеств выросло в семь раз. При этом в 2017 году в стране совершили больше 90,5 тыс. "высокотехнологичных" преступлений. Для сравнения: в 2016 году их было только около 66 тыс., то есть меньше примерно на 30%.
В ЦБ предупредили, что кибермошенники традиционно активизируются под конец года, когда в растущем перед новогодними праздниками потоке банковских операций проще скрыть махинации. По данным регулятора, только в 2017 году в результате незаконных действий со счетов россиян злоумышленники похитили около 1 млрд рублей.
Власти закономерно ищут способы борьбы с незаконными операциями. Одним из таких способов стали вступающие в силу с 26 сентября меры по противодействию хищению денежных средств.
Что изменилось?
Закон обязывает банки оценивать каждый перевод с карты на карту. И если они заподозрят, что клиент не проводил операцию, то смогут на два (рабочих) дня ее заблокировать. При этом ограничить доступ могут и к карте, и к онлайн-банку.
А разве банки сейчас не могут блокировать карты?
Могут.
Но сейчас они это делают по Федеральному закону №115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", который преследует другие цели. По №115-ФЗ банки в первую очередь отслеживают сомнительные операции, похожие на:
- незаконный перевод безналичных средств в наличные;
- запутывание схем расчетов;
- вывод денег за границу.
Здесь, кстати, ЦБ и банки интересуют не столько физические, сколько юридические лица и ИП и операции свыше 600 тыс. рублей.
Какова тогда цель нового закона?
Он главным образом призван защитить клиентов банков от мошеннических переводов и краж со счетов и предотвратить потери кредитных организаций.
Как будет работать норма?
Последовательность шагов здесь простая:
- если банк заподозрит, что какой-то перевод мошеннический, то заблокирует его;
- после организация свяжется с клиентом и узнает, совершал ли тот его;
- если клиент подтвердит операцию, то ее проведут;
- если он этого не сделает или вообще не ответит банку, то и операцию, и карту заблокируют на два дня. По их истечении ограничения снимут и перевод успешно пройдет.
Опрошенные ТАСС эксперты объяснили, что на самом деле именно это главное новшество закона — он определяет четкий порядок и сроки взаимодействия банков и клиентов в таких ситуациях.
А если со мной не смогли связаться за эти два дня, а перевод действительно был мошенническим, я не смогу вернуть свои деньги?
Шанс есть.
Сам клиент тоже может заявить о мошенничестве против него. В такой ситуации вам придется написать заявление, что вы не проводили операцию и хотите вернуть деньги. По закону банк рассмотрит вашу претензию в течение 30 дней. Но при условии, что вы сообщите о возможной краже в течение суток после уведомления об операции и будете не виноваты в раскрытии данных карты.
Почему банк может заблокировать перевод?
Потому что заподозрит мошенничество и кражу денег с вашего счета. Конкретные признаки мошеннических транзакций определит ЦБ, а банки могут установить и собственные критерии для защиты клиентов.
Например, сейчас банки могут заблокировать операцию, если:
- клиент, который обычно расплачивается в супермаркете в одном городе, неожиданно снимает крупную сумму за рубежом;
- клиент часто за короткое время повторяет операции на одинаковую сумму;
- с карты активно снимают наличные в разных банкоматах или сняли в одном, но очень крупную сумму.
И что, сотрудники в банках вручную просматривают операции и решают, какие из них "мошеннические"?
Конечно, нет.
Только Сбербанк, например, ежедневно проводит около 30 млн онлайн-транзакций и более 150 млн операций. Проанализировать такой объем информации человеческими силами просто невозможно.
Тут как раз и работают антифрод-системы (Fraud Detection System), давшие название закону. Вообще их широкому внедрению способствовали №161-ФЗ "О национальной платежной системе" и №115-ФЗ. Первый предусматривает обязанность банков вернуть клиенту деньги, если тот заявит, что их перевели без его согласия. А второй, как мы уже писали выше, призван предотвратить мошеннические действия по отмыванию доходов.
По сути, установленные в банках антифроды собирают статистику операций по клиентам — типичное время, типичные суммы, типичные адреса операций и так далее. И на основе полученных данных создают модели клиентского поведения.
Соответственно, все операции, которые резко выделяются из типичной схемы, становятся сигналом банку для проверки. Поэтому, собственно, чтобы избежать неприятных коллизий, например, можете сообщить банку о готовящейся поездке за рубеж.
Хотя, как и везде, у антифродов тоже есть свои нюансы работы, отметили в компании Dr.Web.
Как банк свяжется со мной?
Скорее всего, банки будут пользоваться уже проверенными каналами связи — sms или телефонными звонками.
Так что, если вы сменили номер телефона, не забудьте сообщить об этом в банк. И не игнорируйте подписку на sms-рассылку. Она может сэкономить вам нервы, время и деньги.
А лучше уточните способ связи у вашего банка.
Я слышал о списке отказников. Мою карту заблокировали, так что, я теперь в нем?
Нет, так называемый черный список отказников — это перечень клиентов, которым банки хоть раз отказывали в открытии счета или обслуживании. Он ведется на основании уже упоминавшегося выше №115-ФЗ.
Но информацию о мошеннических переводах или их попытках ЦБ тоже будет собирать. Подробнее о новом списке регулятора читайте в материале ТАСС.
Что это значит для меня?
ЦБ рассчитывает с помощью новой меры снизить число растущих мошеннических переводов и защитить граждан от краж с банковских карт.
Доцент кафедры "Регулирование деятельности финансовых институтов" ФФБ РАНХиГС Юрий Твердохлеб прогнозирует, что сразу после вступления закона в силу возможен всплеск числа блокировок. Но позже процесс войдет в колею, и к концу года можно будет делать первые оценки об эффективности новых мер.
Председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков в свою очередь сомневается, что банки будут злоупотреблять полученными полномочиями, потому что для них самих эта норма довольно невыгодна. Необходимость оперативно связаться с клиентом, чтобы подтвердить операцию, грозит обернуться дополнительными расходами. А значит, банки будут аккуратно подходить к блокировке операций.
Арина Раксина