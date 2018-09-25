Двухдневная заморозка. За что банки смогут блокировать карты

В России за первое полугодие 2018 года число кибермошенничеств выросло в семь раз. При этом в 2017 году в стране совершили больше 90,5 тыс. "высокотехнологичных" преступлений. Для сравнения: в 2016 году их было только около 66 тыс., то есть меньше примерно на 30%.

В ЦБ предупредили, что кибермошенники традиционно активизируются под конец года, когда в растущем перед новогодними праздниками потоке банковских операций проще скрыть махинации. По данным регулятора, только в 2017 году в результате незаконных действий со счетов россиян злоумышленники похитили около 1 млрд рублей.

Власти закономерно ищут способы борьбы с незаконными операциями. Одним из таких способов стали вступающие в силу с 26 сентября меры по противодействию хищению денежных средств.