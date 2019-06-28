Орешкин считает, что ЦБ должен регулировать выдачу банками потребительских кредитов

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что Центральный банк должен регулировать выдачу банками потребительских кредитов через соотношение текущих платежей заемщика по кредитам к совокупному доходу человека. Об этом он заявил в интервью изданию РБК.

Говоря о том, какие есть у регулятора инструменты денежно-кредитной политики по сдерживанию роста одного вида кредитования, Орешкин отметил важность выдачи банком кредитов через механизм "платеж к доходу".

"По ЦБ это прежде всего инструменты регулирования кредитного предложения. Самое главное - это, конечно, работа через механизм "платеж к доходу", то есть ограничение тех кредитов, которые приносят наибольшие социальные проблемы. Потому что семьи, которые попадают в такие жесткие рамки, находятся в очень неприятном положении", - сказал он.

Министр заявил, что уже в течение года пытается объяснить ЦБ, что отсутствие ограничений по платежу к доходу "ведет к тому, что реально надувается пузырь" на рынке потребительского кредитования.

Орешкин добавил, что речь идет об ограничениях по уровню платежа, который делает заемщик, относительно уровня его дохода. "Да, требования к капиталу, связанные в первую очередь с соотношением платежа к доходу. Причем платежа не по кредиту одному банку, а по всем платежам, которые есть у человека. Если бы эта мера была применена год назад, мы бы этой проблемы с пузырем [на рынке потребкредитования] сейчас не имели", - заключил министр.

По его мнению, если бы была реализована система, при которой банк понимает, что у конкретного заемщика уровень платежа по кредиту превышает определенный порог, то такой кредит попадал бы в категорию "очень высокого резервирования". "Таким образом, дестимулировался бы такой вид кредитования. Это, подчеркну, нормальная макропруденциальная политика, которой пользуются все центральные банки", - сказал Орешкин.

Проблема закредитованности населения

Президент Владимир Путин 20 июня в ходе прямой линии обратил внимание ЦБ РФ на опасность возникновения "пузырей" в сегменте потребительского кредитования. Он напомнил, что банки предоставляют гражданам кредиты, условно говоря, под залог 40% заработной платы, что чревато рисками. Он добавил, что не нужно в экономике "надувать" эти "пузыри". Более того, по словам главы государства, кредитование граждан негативно сказывается на их доходах.

Согласно аналитическому докладу Банка России о потребительском кредитовании, замедление роста потребительского кредитования приведет к снижению его вклада в рост ВВП на коротком горизонте, но поддержит рост экономики в долгосрочном периоде. Более того, по мнению авторов доклада, ВВП РФ в I квартале 2019 года мог бы снизиться до нуля при отсутствии роста необеспеченного потребительского кредитования.

В докладе также отмечается, что задолженность по необеспеченным потребительским кредитам по состоянию на 1 мая составляет 7,9 трлн руб. За 12 месяцев рост задолженности составил 25,3%, предварительные данные указывают на снижение годового темпа до 25,1% на 1 июня 2019 года. При этом основной вклад в прирост необеспеченного потребительского кредитования в 2018-2019 годах обеспечили сегменты "кредиты наличными" и "кредитные карты".