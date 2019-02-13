"Альфа-Форекс" начинает обслуживание российских клиентов

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. "Альфа-Форекс", одна из четырех оставшихся на рынке форекс-компаний, 13 февраля зарегистрировала в Ассоциации форекс-дилеров (АФД) рамочный договор, что дает ей право принимать на обслуживание граждан РФ, говорится в релизе саморегулируемой организации АФД.
"Согласно действующему законодательству, компания получает право принимать клиентов только после того, как зарегистрирует рамочный договор. Этот документ определяет основные параметры взаимодействия компании и клиентов, в том числе торговые условия", - подчеркнули в АФД.
Таким образом, на сегодняшний день уже четыре компании с лицензией форекс-дилера имеют право обслуживать граждан России.
"Альфа-Форекс" получила лицензию ЦБ на осуществление деятельности форекс-дилера 20 декабря 2018 года, незадолго до того, как были отозваны лицензии у других пяти крупнейших форекс-дилеров - "Форекс клуб", "Фикс трейд", "Трастфорекс", "Альпари форекс" и "Телетрейд групп". Согласно сообщению регулятора, компании являлись "дочками" зарубежных компаний с узнаваемыми брендами, но их деятельность была направлена лишь на активную рекламу и агрессивное привлечение и вывод средств российских граждан в офшорные юрисдикции.
Компании были обязаны прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, и вернуть средства клиентам в объеме 35 млн рублей до 27 января 2019 года. По заявлению ЦБ, форекс-дилеры с отозванными лицензиями в назначенный срок исполнили большинство обязательств.