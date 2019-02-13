"Альфа-Форекс" начинает обслуживание российских клиентов

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. "Альфа-Форекс", одна из четырех оставшихся на рынке форекс-компаний, 13 февраля зарегистрировала в Ассоциации форекс-дилеров (АФД) рамочный договор, что дает ей право принимать на обслуживание граждан РФ, говорится в релизе саморегулируемой организации АФД.

"Согласно действующему законодательству, компания получает право принимать клиентов только после того, как зарегистрирует рамочный договор. Этот документ определяет основные параметры взаимодействия компании и клиентов, в том числе торговые условия", - подчеркнули в АФД.