Мадуро заявил, что Венесуэла увеличит производство нефти на 1 млн баррелей

БЕЙРУТ, 13 февраля. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы планирует увеличить добычу нефти более чем на 1 млн баррелей. Об этом заявил в среду в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Что происходит в Венесуэле?

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

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"Мы используем трудности из-за санкций для создания современной самодостаточной экономики и призываем инвесторов из арабских и исламских государств вкладывать свои капиталы в развитие нефтегазовой отрасли", - сказал он.

По словам президента, венесуэльское правительство "планирует поднять втрое золотодобычу, а также производство алюминия и других металлов".

"Американский империализм стал бумажным тигром, и народ Венесуэлы победит, несмотря на санкции", - подчеркнул Мадуро.

Администрация США 28 января ввела санкции против PDVSA. Одновременно минфин США пообещал начать выдачу временных лицензий, позволяющих проводить "некоторые транзакции" нефтегазовой компании. По заверению Вашингтона, американская сторона пытается оказать максимально возможное давление, чтобы президент Венесуэлы Николас Мадуро пошел на проведение досрочных выборов главы государства.