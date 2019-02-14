Строительство второго мусоросжигательного завода в Подмосковье начнется к июню 2019 года

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. "РТ-Инвест" (входит в корпорацию "Ростех") рассчитывает приступить к строительству второго мусоросжигательного завода в Московской области к июню 2019 года, сообщил в интервью ТАСС гендиректор компании Андрей Шипелов на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

Компания реализует в Подмосковье проект строительства четырех мусоросжигательных заводов. Первые два в Воскресенском и Наро-Фоминском районах заработают в 2021 году, остальные - в Богородском городском округе и Солнечногорском районе - запустят годом позже. Эти предприятия станут частью новой системы обращения с бытовыми отходами в Подмосковье, основанной на приоритете раздельного сбора мусора, его дальнейшей сортировке, переработке и снижении объемов захоронения на полигонах.

"Следующий [завод] - в Наро-Фоминске. Мы планируем, что в ближайшие три месяца мы выйдем на строительную площадку. Мы получили разрешение на строительство, сейчас идет отбор подрядчика. Есть три больших претендента, может появится кто-то четвертый", - сказал он.

Шипелов добавил, что стоимость строительства каждого из заводов снизилась с 3,5 до 3 млрд рублей за каждый. Таким образом, в целом объем проекта сократился на 2 млрд рублей. "Это очень важно, потому что в конечном счете все закладывается в тариф для населения на обращение с твердыми коммунальными отходами", - отметил он.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.