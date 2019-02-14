Глава "РТ-Инвест": мы рассмотрим возможность IPO через три-пять лет

Генеральный директор компании "РТ-Инвест" Андрей Шипелов рассказал в интервью ТАСС, будет ли компания выходить на IPO, когда могут быть построены мусоросжигательные заводы (МСЗ) в Сочи и Минводах и второй завод в Подмосковье и что даст компании соглашение с ВЭБ.РФ и Газпромбанком.
— Вы заявляли, что "РТ-Инвест" будет выпускать "зеленые" облигации для финансирования строительства мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Татарстане. Когда планируется эмиссия?
— Действительно мы это сделаем, начнем в 2019 году. Самое важное, что эти облигации "зеленые", по сути, первые отраслевые облигации. В инвестициях сможет поучаствовать достаточно большое количество инвесторов, и так начнет формироваться тот класс инвесторов, которые будут в будущем вкладывать кроме этих облигаций, может быть, прямые инвестиции в другие экологические проекты. То есть облигации — это способ повысить для инвесторов из других рынков привлекательность сектора экологических проектов.
— Какой объем "зеленых" облигаций вы планируете выпустить?
— На 30−40 млрд рублей.
— Если говорить про развитие, есть ли у вас планы выйти на IPO?
— Конечно, как любая компания, которая мечтает быть большой, мы стремимся к тому, чтобы когда-то сделать публичное размещение своих акций. Но пока об этом говорить очень преждевременно. А мы считаем, что все наши планы, инвестиционные планы должны быть исполнены.
Мы планируем в течение трех-четырех лет достигнуть самых крупных целей, которые мы перед собой поставили. Это строительство пяти заводов по термической переработке отходов и создание всех комплексов по переработке отходов (КПО, ранее Шипелов называл восемь планируемых КПО в Подмосковье — прим. ТАСС). Предстоит начать перерабатывать вторичные материальные ресурсы в новые продукты. И только после этого можно думать о расширении этого бизнеса, масштабировании его на территорию страны.
— То есть вы вернетесь к этому вопросу через три-пять лет?
— Да.
— И не исключаете такой возможности?
— Не исключаем такой возможности.
— Мы как раз обратились к теме строительства заводов термического обезвреживания. Каков статус проектов в Минводах и в Сочи?
— Был конкурс, в котором мы не стали принимать участие из-за того, что были избыточные требования, в том числе по залогам. Мы направили свое мнение по этому поводу и ждем решения правительства. С учетом того, что никто не вышел на конкурс, даже другие участники, наше предложение и расчеты корректны. И в тот момент, когда правительство примет решение, мы будем готовы начать строить.
— Есть ли примерное понимание, когда это может произойти?
— Мы не можем говорить за правительство об их планах. Но мы считаем, что та ситуация, которая сложилась с отходами в Сочи и в курортных городах вообще, требует принятия такого решения в кратчайшие сроки, возможно, уже в 2019 году. С учетом того, что строят заводы в среднем три года, это решение нужно было принимать вчера.
— На рынке были слухи, что проект строительства мусоросжигательных заводов в Подмосковье столкнулся с проблемами финансирования. Как на самом деле обстоят дела?
— Нет, проблем с финансированием проекта не было. Есть сложные задачи, связанные с законодательством, тарифами, структурированием. Мы вместе с регионом дали достаточно серьезную скидку для индивидуального жилищного сектора (30% стоимости на вывоз мусора в Московской области для ИЖС — прим. ТАСС). То есть для того, чтобы собрать финансовую модель, структурировать собственные и заемные средства, необходимо все эти элементы тщательно проработать и закрепить в виде контрактов и решений. Поэтому все участники процесса структурировали все это время, работали над решением этих задач.
— То есть были какие-то, можно сказать, волокиты в оформлении?
— Это больше даже связано с уровнем законодательства, принятия необходимых норм. Процесс большой, реформа очень сложная, и все должно идти очень синхронно. Поэтому любой сбой любого элемента дает либо некую задержку, либо коррекцию конструкции всей.
— Изменилась ли стоимость мусоросжигательных заводов в Подмосковье?
— Каждый комплекс по переработке отходов — в среднем порядка 3 млрд рублей. Это небольшое снижение цены: изначально эта цифра была около 3,5 млрд рублей. Это очень важно, потому что в конечном счете все закладывается в тариф для населения на обращение с твердыми коммунальными отходами.
Вообще вся программа "РТ-Инвест" в области экологии оценивается в 185 млрд рублей. Самая крупная ее часть — это строительство пяти заводов по термической переработке отходов — 155 млрд рублей. Все остальные средства (30 млрд рублей) — это как раз комплексы по переработке отходов, извлечение вторичных материальных ресурсов, создание раздельного сбора мусора. Это один из основных наших показателей, к которому мы стремимся.
По результатам 2019 года мы планируем обеспечить раздельным сбором 100% территории, на которой мы являемся региональным оператором, а это 60% территории Московской области.
— Сегодня вы подписали соглашение об инвестициях с Газпромбанком и ВЭБ.РФ в эту 155-миллиардную программу по экологии. Каковы условия предоставления средств в рамках этого договора?
— Это структурированный инструмент: и заемные средства, и капитал собственный. Это элемент так называемого бридж-финансирования. В целом это партнерство создает стабильные условия на долгосрочный период более 15 лет. Более 15 лет мы будем жить вместе, развивая проект. Наши партнеры отвечают за финансовое участие.
— То есть соинвесторы не покупают долю в компании в обмен на средства?
— Выкупа по акции не будет. Весь капитал приходит в проект. Мы объявили на днях о вхождении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) к нам в проект. Фонд стал инвестором как раз в собственные средства, получил акции. Вместе с РФПИ пришли очень крупные турецкие инвесторы — компания "Ренейссанс Констракшн". Это один из крупнейших строительных, индустриальных конгломератов мира. Только в России объем их контрактов — более $7 млрд.
— Отразится ли появление новых инвесторов на сроках ввода в эксплуатацию заводов?
— Срок ввода в эксплуатацию предприятий рассчитан в том числе в отношении качества строительства и производства оборудования. Нельзя брать и сокращать эти сроки резко. Мы работаем над тем, чтобы не совершать никаких ошибок в процессе строительства и выбора технологий. Этот проект будет выполнен в срок и качественно.
— "РТ-Инвест" начал строить первый из четырех мусоросжигательных заводов в Московской области в 2018 году в Воскресенском районе. Есть ли понимание, когда начнется строительство следующего?
— Следующий — в Наро-Фоминске. Мы планируем, что в ближайшие три месяца мы выйдем на строительную площадку. Мы получили разрешение на строительство, сейчас идет отбор подрядчика. Есть три больших претендента, может появиться кто-то четвертый.
— Вы говорили, что общими усилиями региональных операторов по обращению с мусором в столичном регионе может быть создано предприятие по переработке батареек. Будет ли этот проект все же реализован?
— Чтобы сделать профессионально этот проект, необходимо пройти несколько стадий. Первая стадия — это качественный сбор батареек. Нужно зафиксировать вообще, сколько батареек, какие они, по сезонам сколько их собирается, как население готово к раздельному сбору.
Сейчас этот первый этап стартовал, с 1 января региональные операторы [в Московской области] работают с каждым домом и потребителем этой услуги, начинают понимать объемы образования мусора. В течение первого-второго кварталов будет зафиксирована статистика, в том числе по сбору батареек. После этого будет создан бизнес-план, будет посчитано, какая технология необходима для того, чтобы переработать все батарейки с максимальным вовлечением в переработку. И только после этого можно будет говорить уже о партнерстве.
Интерес по переработке батареек есть у всех региональных операторов. Дальше мы сядем и будем договариваться, каким образом это будет сделано. Будет ли это отдельное предприятие одно, учредителями которого выступят все региональные операторы региона, или несколько маленьких предприятий, но каждое из них будет перерабатывать свой класс, — пока не понятно. Батарейки — это общее название, они включают в себя аккумуляторы от телефонов, батарейки в пульте, они из разных компонентов состоят и требуют различных технологий.
— Вы оценивали потребность в мощности переработки батареек в московской агломерации?
— Сложно сказать, потому что не было статистики. Никто не знает, какой будет процент сбора, такой параметр будет зафиксирован только по результатам второго квартала 2019 года.
— "РТ-Инвест" отработал первый месяц в статусе крупнейшего оператора Московской области. Можно ли сделать уже какие-то выводы о проблемах в отрасли, которые вскрылись?
— В течение первого квартала можно будет сказать, что было сделано правильно в реформе, а над чем предстоит работать, потому что сейчас первые платежи формируются и отправляются населению. Но уже сейчас можно сказать так, что базовая реформа запущена очень верно и требуется тонкая настройка.
Беседовала Екатерина Щукина, подготовлено при участии Александры Рыжковой