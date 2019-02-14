Глава "РТ-Инвест": мы рассмотрим возможность IPO через три-пять лет

Генеральный директор компании "РТ-Инвест" Андрей Шипелов рассказал в интервью ТАСС, будет ли компания выходить на IPO, когда могут быть построены мусоросжигательные заводы (МСЗ) в Сочи и Минводах и второй завод в Подмосковье и что даст компании соглашение с ВЭБ.РФ и Газпромбанком. — Вы заявляли, что "РТ-Инвест" будет выпускать "зеленые" облигации для финансирования строительства мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Татарстане. Когда планируется эмиссия? — Действительно мы это сделаем, начнем в 2019 году. Самое важное, что эти облигации "зеленые", по сути, первые отраслевые облигации. В инвестициях сможет поучаствовать достаточно большое количество инвесторов, и так начнет формироваться тот класс инвесторов, которые будут в будущем вкладывать кроме этих облигаций, может быть, прямые инвестиции в другие экологические проекты. То есть облигации — это способ повысить для инвесторов из других рынков привлекательность сектора экологических проектов. — Какой объем "зеленых" облигаций вы планируете выпустить? — На 30−40 млрд рублей. — Если говорить про развитие, есть ли у вас планы выйти на IPO?

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— Конечно, как любая компания, которая мечтает быть большой, мы стремимся к тому, чтобы когда-то сделать публичное размещение своих акций. Но пока об этом говорить очень преждевременно. А мы считаем, что все наши планы, инвестиционные планы должны быть исполнены. Мы планируем в течение трех-четырех лет достигнуть самых крупных целей, которые мы перед собой поставили. Это строительство пяти заводов по термической переработке отходов и создание всех комплексов по переработке отходов (КПО, ранее Шипелов называл восемь планируемых КПО в Подмосковье — прим. ТАСС). Предстоит начать перерабатывать вторичные материальные ресурсы в новые продукты. И только после этого можно думать о расширении этого бизнеса, масштабировании его на территорию страны. — То есть вы вернетесь к этому вопросу через три-пять лет? — Да. — И не исключаете такой возможности? — Не исключаем такой возможности. — Мы как раз обратились к теме строительства заводов термического обезвреживания. Каков статус проектов в Минводах и в Сочи? — Был конкурс, в котором мы не стали принимать участие из-за того, что были избыточные требования, в том числе по залогам. Мы направили свое мнение по этому поводу и ждем решения правительства. С учетом того, что никто не вышел на конкурс, даже другие участники, наше предложение и расчеты корректны. И в тот момент, когда правительство примет решение, мы будем готовы начать строить. — Есть ли примерное понимание, когда это может произойти? — Мы не можем говорить за правительство об их планах. Но мы считаем, что та ситуация, которая сложилась с отходами в Сочи и в курортных городах вообще, требует принятия такого решения в кратчайшие сроки, возможно, уже в 2019 году. С учетом того, что строят заводы в среднем три года, это решение нужно было принимать вчера. — На рынке были слухи, что проект строительства мусоросжигательных заводов в Подмосковье столкнулся с проблемами финансирования. Как на самом деле обстоят дела? — Нет, проблем с финансированием проекта не было. Есть сложные задачи, связанные с законодательством, тарифами, структурированием. Мы вместе с регионом дали достаточно серьезную скидку для индивидуального жилищного сектора (30% стоимости на вывоз мусора в Московской области для ИЖС — прим. ТАСС). То есть для того, чтобы собрать финансовую модель, структурировать собственные и заемные средства, необходимо все эти элементы тщательно проработать и закрепить в виде контрактов и решений. Поэтому все участники процесса структурировали все это время, работали над решением этих задач. — То есть были какие-то, можно сказать, волокиты в оформлении? — Это больше даже связано с уровнем законодательства, принятия необходимых норм. Процесс большой, реформа очень сложная, и все должно идти очень синхронно. Поэтому любой сбой любого элемента дает либо некую задержку, либо коррекцию конструкции всей. — Изменилась ли стоимость мусоросжигательных заводов в Подмосковье?

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— Каждый комплекс по переработке отходов — в среднем порядка 3 млрд рублей. Это небольшое снижение цены: изначально эта цифра была около 3,5 млрд рублей. Это очень важно, потому что в конечном счете все закладывается в тариф для населения на обращение с твердыми коммунальными отходами. Вообще вся программа "РТ-Инвест" в области экологии оценивается в 185 млрд рублей. Самая крупная ее часть — это строительство пяти заводов по термической переработке отходов — 155 млрд рублей. Все остальные средства (30 млрд рублей) — это как раз комплексы по переработке отходов, извлечение вторичных материальных ресурсов, создание раздельного сбора мусора. Это один из основных наших показателей, к которому мы стремимся. По результатам 2019 года мы планируем обеспечить раздельным сбором 100% территории, на которой мы являемся региональным оператором, а это 60% территории Московской области. — Сегодня вы подписали соглашение об инвестициях с Газпромбанком и ВЭБ.РФ в эту 155-миллиардную программу по экологии. Каковы условия предоставления средств в рамках этого договора? — Это структурированный инструмент: и заемные средства, и капитал собственный. Это элемент так называемого бридж-финансирования. В целом это партнерство создает стабильные условия на долгосрочный период более 15 лет. Более 15 лет мы будем жить вместе, развивая проект. Наши партнеры отвечают за финансовое участие. — То есть соинвесторы не покупают долю в компании в обмен на средства? — Выкупа по акции не будет. Весь капитал приходит в проект. Мы объявили на днях о вхождении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) к нам в проект. Фонд стал инвестором как раз в собственные средства, получил акции. Вместе с РФПИ пришли очень крупные турецкие инвесторы — компания "Ренейссанс Констракшн". Это один из крупнейших строительных, индустриальных конгломератов мира. Только в России объем их контрактов — более $7 млрд. — Отразится ли появление новых инвесторов на сроках ввода в эксплуатацию заводов? — Срок ввода в эксплуатацию предприятий рассчитан в том числе в отношении качества строительства и производства оборудования. Нельзя брать и сокращать эти сроки резко. Мы работаем над тем, чтобы не совершать никаких ошибок в процессе строительства и выбора технологий. Этот проект будет выполнен в срок и качественно. — "РТ-Инвест" начал строить первый из четырех мусоросжигательных заводов в Московской области в 2018 году в Воскресенском районе. Есть ли понимание, когда начнется строительство следующего? — Следующий — в Наро-Фоминске. Мы планируем, что в ближайшие три месяца мы выйдем на строительную площадку. Мы получили разрешение на строительство, сейчас идет отбор подрядчика. Есть три больших претендента, может появиться кто-то четвертый. — Вы говорили, что общими усилиями региональных операторов по обращению с мусором в столичном регионе может быть создано предприятие по переработке батареек. Будет ли этот проект все же реализован?

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