Банк "Открытие" рассчитывает в 2019 году получить прибыль в 28 млрд рублей

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Банк "Открытие" рассчитывает в 2019 году получить прибыль по МСФО в размере 28 млрд рублей против 90 млрд рублей прибыли по итогам 2018 года. Об этом в интервью ТАСС в кулуарах Российского инвестиционного форума сообщил глава банка Михаил Задорнов.

Глава банка "Открытие": выдать кредит не так сложно, сложнее потом его забрать

"По прибыли ориентир самого банка - 28 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, после налогов на текущий год. Но мы также рассчитываем, что наши дочерние компании - и "Росгосстрах", и пенсионный фонд "Открытие", и "Балтийский лизинг" - они тоже должны быть прибыльными в этом году", - сказал он.

Прогнозы по прибыли дочерних компаний он не уточнил.

Как сообщалось ранее, чистая прибыль банка "Открытие" в 2018 году по МСФО достигла 90 млрд рублей против в 426,8 млрд рублей убытка годом ранее. Прибыль была получена за счет трех факторов, говорил ранее Задорнов: помимо операционной деятельности банка, это восстановление резервов по межбанковскому кредиту "Трасту", погашение непрофильной и проблемной задолженности и возврат активов на 70 млрд рублей.

"Открытие" планирует нарастить кредитный портфель в целом на 70% в 2019 году, сообщил ТАСС Задорнов.

"У банка "Открытие" достаточно большие остатки средств физических лиц - депозиты, остатки средств корпоративных клиентов, а кредитный портфель меньше. Мы внедрили новые продукты в систему мотивации для наших менеджеров, и уверен, что сможем сделать так, что кредитный портфель будет соответствовать тем остаткам средств наших клиентов, которые имеет банк", - отметил глава банка.

"Начиная прямо с первого квартала мы должны активно наращивать кредитование. При этом, конечно, большая задача стоит перед нашими рисковиками. Выдать деньги не так сложно, как мы знаем, сложнее их потом забрать. Мы должны сохранить достаточно разумную риск-политику, чтобы при таких темпах кредитования сохранить приемлемый для нас уровень рисков", - сказал он.

Как сообщалось ранее, в 2019 году банк планирует нарастить портфель розничного бизнеса на 64,4%, до 355 млрд рублей, корпоративный бизнес - на 58%, до 963 млрд рублей, а портфель малого и среднего бизнеса - на 120%, до 198 млрд рублей.

Кроме того, в 2019 году банк планирует занять 3,2% (сейчас эта доля составляет 2,1%) рынка кредитования юридических лиц и 2,1% (сейчас 1,4%) - рынка кредитования физических лиц.

Кредитный портфель банка на 1 января 2019 года с учетом объединения с Бинбанком составил 589 млрд рублей против 716,2 млрд рублей в предыдущем году, а средства клиентов - 1,3 трлн рублей против 870 млрд рублей по итогам 2017 года.. Активы банка на 1 января 2019 года составили 2 трлн рублей.