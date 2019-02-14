{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Российский инвестиционный форум - 2019

Санация "ФК Открытие" может быть юридически завершена в середине 2019 года

Глава банка Михаил Задорнов добавил, что докапитализация Центробанком группы "Открытие" завершена летом 2018 года

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Санация банка "ФК Открытие" Центробанком может быть юридически завершена в середине 2019 года. Об этом в интервью ТАСС в кулуарах Российского инвестиционного форума сообщил глава банка Михаил Задорнов.

На эту тему
Глава банка "Открытие": выдать кредит не так сложно, сложнее потом его забрать

"Юридическим решением является окончание так называемого плана участия ЦБ, то есть плана финансового оздоровления организации. В середине года, я думаю, что мы уже проведем совет директоров Центрального банка, и как раз закроем план участия", - сказал он. Ранее он говорил, что санация банка завершена де-факто.

Задорнов добавил, что докапитализация Центробанком группы "Открытие" завершена летом 2018 года. "Вообще всю докапитализацию группы "Открытие" мы закончили летом прошлого года. Сейчас это уже нормальный рост, и дальше будет инвестироваться та прибыль, которую мы будем зарабатывать. С точки зрения соблюдения нормативов и банков, и "Росгосстраха", и НПФ мы выдерживаем все требования, не требуется никаких дополнительных капиталов", - отметил он.

Банк "ФК Открытие" попал на санацию через подконтрольный ЦБ РФ Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 года, Бинбанк - в сентябре. Позднее ЦБ объявил о планируемом объединении банков. Бинбанк был присоединен к "ФК Открытие" 1 января 2019 года.

Теги
РоссияРоссийский инвестиционный форум - 2019
Источник: операторам, не получившим оборудование для закона о Рунете, разрешат работать
Читать полностью